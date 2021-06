Rospi: 'Bene sblocco Termoli-Lesina ora l'Alta Velocità arrivi in Salento'

Arriva l’ok al raddoppio ferroviario Termoli - Lesina (atteso da decenni) e il deputato materano residente in Puglia, Gianluca Rospi, di Coraggio Italia ha presenta una risoluzione in Commissione Trasporti della Camera, invitando il Governo a fare pressing sull’Unione Europea affinché nella revisione delle reti TEN-T (prevista a settembre ) sia incluso il completamento fino al Salento dell’Alta Velocità sulla linea Adriatica, sinora prevista fino ad Ancona.

“Col raddoppio della Termoli - Lesina, un’opera che si sarebbe dovuta fare almeno trent’anni fa, arrivano un po’ di briciole al Sud per ridurre il gap infrastrutturale col resto del paese; tuttavia, il Mezzogiorno e la Puglia non possono accontentarsi di questo raddoppio ferroviario, quello che occorre è completare fino al Salento il collegamento ad Alta Velocità sulla dorsale Adriatica, al momento previsto fino ad Ancona. Così come è possibile raggiugere Milano da Napoli viaggiando a 350 chilometri all’ora, così dovremmo poterlo fare dalla Puglia. E così come dovrebbe essere possibile raggiungere Napoli da Bari alla stessa velocità”.

Lo ha dichiarato il deputato Gianluca Rospi, appena nominato vicepresidente del gruppo di Coraggio Italia alla Camera, che ha presentato ieri una risoluzione in Commissione Trasporti sul tema delle reti Trans-europee di trasporto (TEN-T). Nell’atto Rospi invita il Governo a fare pressing sull’Unione Europea affinché nella revisione delle reti ‘TEN-T’, in programma nel prossimo settembre, sia inserita la realizzazione del tratto Ancona-Foggia-Brindisi-Lecce.

“Questo corridoio ferroviario - ha spiegato Rospi - rilancerebbe il sud Italia, consentendo anche lo sviluppo del porto di Taranto e dei porti dell’Adriatico, garantendo un collegamento più rapido e diretto tra l’Europa e il Mediterraneo”.

Nella sua risoluzione Rospi ha chiesto all’Esecutivo Draghi anche l’accelerazione dei lavori per l’Alta Velocità-Alta Capacità Napoli-Bari, rientrante nel corridoio ferroviario europeo TEN-T ‘Scandinavia-Mediterraneo’, che collega il nord Europa con il sud Italia. Per Rospi è “Un asse strategico per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Mezzogiorno, grazie a tempi di percorrenza quasi dimezzati tra Napoli e Bari, collegate in sole due ore, e in grado di avvicinare Nord e Sud del Paese, con la previsione di un viaggio da Milano a Bari in cinque ore”.

Un’altra proposta illustrata da Rospi in Commissione Trasporti è quella del “Potenziamento dell’Alta Velocità/Alta Capacità sulla direttrice ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza- Battipaglia , già inserita come intervento infrastrutturale nell’accordo di programma tra RFI e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile: è una tratta fondamentale per il collegamento tra la costa ionica e la dorsale tirrenica rientrante nel Corridoio ‘Scandinavo-Mediterraneo’ delle reti TEN-T”.

“È importante - ha concluso Rospi - che i porti pugliesi e del Mezzogiorno vengano collegati in modo sinergico alle principali reti europee ferroviarie. Ne beneficerebbero non solo gli scambi commerciali marittimi, ma anche i territori nella loro interezza, messi organicamente in rete in un sistema dal respiro europeo”.

Le reti Trans-europee di rientrano nelle reti europee dei settori delle infrastrutture e dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e mirano a favorire l'interconnessione delle reti infrastrutturali nazionali e la loro interoperabilità, tenendo conto in particolare della necessità di collegare le regioni centrali dell'Unione Europea, prive di sbocchi al mare, con le regioni periferiche e quelle insulari. In particolare, le ‘TEN-T’ sono un insieme di infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali e fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti, interporti e aeroporti) considerate rilevanti a livello comunitario.

Gianluca Rospi, deputato e vicepresidente del gruppo Coraggio Italia alla Camera dei Deputati, è ingegnere, dottore di ricerca in architettura, costruzione e strutture. Materano di 42 anni. Autore e relatore del ‘Decreto Genova’ è stato in passato presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Matera.

