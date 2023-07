Rotary Club Bari 90° compleanno Relazione Riccardo Amirante

SETTEMBRE 1933 – Il ROTARY, MOVIMENTOAPOLITICO FONDATO A CHICAGO,APPRODAVA A BARIEra il 1933…e nel mondo occidentale impazzavano nazionalismi che vedevano l’ascesa di Adolf Hitler nominato Cancelliere in Germania, segnando l'inizio del regime nazista e dell'ascesa al potere di Hitler.

Rotary Club Bari 90Guarda la gallery

L’Europa si trova ad affrontare spinte antisemite, si assiste atterriti, tra le tante atrocità, anche alla campagna di bruciatura di quei libri considerati "non tedeschi" o "non ariani". Nel contempo, in Italia, si verificavano diversi eventi di incisiva rilevanza per la storia del nostro Paese: il Partito Nazionale Fascista consolida il suo potere, vengono introdotte leggi razziali contro gli ebrei e lo Stato rafforza il controllo sulla società, l'economia e le coscienze.La città di Bari, mentre si attiva per risollevarsi dal terremoto di magnitudo 6,5, che pochi anni prima aveva colpito l’Irpinia causando gravi danni e la morte di molte persone, avvia una fase di ricrescita economica grazie alla spinta dell’industrializzazione: per cui nascono e si sviluppano diverse fabbriche, soprattutto nel settore alimentare, navale e petrolchimico.

In questo contesto, un gruppo di persone rappresentative del tempo, si organizza per promuovere in città rivoluzionari valori di pace e integrazione fra i popoli, proposti da un avvocato di Chicago, Paul Harris, e diffusi in tutto il mondo da alcuni Club che, sotto il nome di ROTARY, si muovono in rapida diffusione, accogliendo come soci, negli anni, molte personalità, tra cui John F. Kennedy, Winston Churcill, Walt Disney, Thomas A. Edison, Guglielmo Marconi, Luciano Pavarotti, unite nel loro agire da valori basati sull’amicizia e l’impegno sociale nella fratellanza tra popoli.

Nasce, così, anche a Bari, il primo Club Rotary che segue, nel Sud Italia, quello più antico di 10 anni di Napoli. Il Rotary Club Bari compie uno straordinario percorso realizzando, fino ad oggi, ben 90 anni di azioni filantropiche rivolte principalmente a sostegno del territorio, ma non solo.Le prime riunioni sono avvenute nel settembre del ’33, ma il Club viene definitivamente istituito nel gennaio del 1934.

Tra i soci si succedono figure di spicco della Società barese che hanno contribuito a realizzare significative e onorevoli opere di servizio per il prossimo. Con dedizione, ancora oggi, i soci si attivano per realizzare il proposito di contribuzione concreta al progresso della città, mettendo in gioco efficaci azioni professionali dirette ed investimenti economici di considerevole portata.Nel tempo il Rotary ha accresciuto notevolmente le proprie dimensioni ed attualmente si contano solo in Bari ulteriori quattro Club.

Lo scorso 28 giugno è avvenuto l’insediamento del nuovo Direttivo, con la presidenza del prof. Riccardo Amirante, ordinario del Politecnico di Bari, succeduto all’avv. Alberto Dicagno, che si propone, tra gli altri obiettivi, quello di celebrare con entusiasmo questi 90 anni di attività! Nei prossimi mesi si realizzeranno, quindi, importanti celebrazioni con il coinvolgimento di figure di spicco del territorio per rafforzare i principi etici che il sodalizio rotariano, dal 1905, propone in tutto il mondo.

Martedì 4 luglio, presso l’agriturismo Lama San Giorgio (a Rutigliano), alle ore 20.30 il nuovo Presidente del Rotary Club Bari, prof. Riccardo Amirante, presenterà la relazione programmatica.

(gelormini@gmail.com)