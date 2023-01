Running Heart 2023, prevenzione delle patologie cardiovascolari

Mercoledì 1° febbraio alle ore 10.30 nella sala Giunta del Palazzo di Città di Bari sarà presentata alla stampa l’edizione 2023 della Running Heart, la corsa del cuore, che vivrà i suoi appuntamenti clou:

Sabato 18 febbraio con una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari

Domenica 19 febbraio con una gara competitiva (10 km circa), corse non competitive (10 km e 5 km circa) e una passeggiata (3,5 km circa).

L’evento, giunto alla quinta edizione, è promosso dalla Delegazione Pugliese dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco) in collaborazione con l’Associazione AMA Cuore Bari Odv e l’organizzazione sportiva Bari Road Runners Club.

Alla presentazione interverranno:

- Pietro Petruzzelli - Assessore allo Sport della Città di Bari

- Antonella Mannarini - Presidente Anmco Puglia

- Massimo Grimaldi - Past President Anmco Puglia

- Rosa Barone - Assessore al Welfare Regione Puglia

- Vito Montanaro - Direttore Dipartimento Promozione della Salute Regione Puglia

- Giovanni Gorgoni - Direttore generale AReSS Puglia

- Belinda Guerra - Presidente CAO Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Bari

- Michele Dalfino Spinelli - Vice presidente Ordine interprovinciale Farmacisti Bari e Bat

- Francesco Fullone - Presidente Federfarma Puglia e Bari

- Carlo D’Agostino - Direttore UOC Cardiologia ospedaliera Policlinico Bari

- Francesco Pastanella - Presidente AMA Cuore Bari Odv

- Riccardo Guglielmi - Presidente comitato scientifico Ama Cuore Bari Odv

- Rino Piepoli - Presidente Bari Road Runners Club

- Bepi Traversa - Presidente Associazione Diabetici baresi

- Mario Chimienti - Coordinatore Gruppo Autismo FISH. Presidente ANGSA Puglia

Partner della Running Heart 2023 sono: Fondazione per il tuo cuore, Fondazione Puglia, Federfarma, Decathlon e Meeting Planner.La Running Heart 2023 gode del patrocinio di: Regione Puglia, Comune di Bari, AReSS Puglia, Università di Bari, Politecnico di Bari, AOU Policlinico di Bari, Ospedale Generale Regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti, ASL Bari, Fondazione per la ricerca e l’innovazione in cardiologia, SIMG, FIMMG, FMGI Puglia, Associazione Diabetici Baresi, ARCA, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari, Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT, Istituto di Medicina dello Sport di Bari, Comitato regionale Federazione Italiana di Atletica leggera, CONI Puglia, Circolo Canottieri Barion e Libera.

