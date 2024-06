Rutigliano (Ba), Angela Fiore la danza come passione

di Moniangela Palmieri

Per Angela Fiore la passione per la danza è nata in maniera naturale, è arrivata senza preavviso quando a sei anni ha indossato le prime scarpette. Ha frequentato la scuola di danza ANAD (Accademia nazionale addestramento danza) a Rutigliano (Ba), sotto la direzione artistica di un’Accademia cittadina, luogo che ha contribuito alla sua formazione. “Agli insegnanti Ernesto Valenzano e Nicola De Pascale - dice Angela - sono e sarò per sempre immensamente grata per tutto il lavoro svolto”.

ANGELA FIOREGuarda la gallery

Crescendo Angela inizia a vedere la danza come qualcosa di più grande di una semplice attività da svolgere nel pomeriggio, perciò decide di frequentare il Liceo Coreutico 'Pino Pascali' di Bari, dove ha la possibilità di studiare a 360°, in modo teorico e pratico, ogni aspetto inerente quest’arte.

Appena diplomata nel 2023, supera la selezione per entrare a far parte della scuola di danza del Balletto di Roma. Si trasferisce nella capitale e dopo un anno di frequentazione, ad aprile, partecipa alle selezioni per l’ammissione all’accademia nazionale di danza. Viene ammessa a quest’ultima, unica e sola università in Italia con questo indirizzo.

scarpette danzaGuarda la gallery

“Gli studi presso quest’accademia - dice Angela - mi daranno la possibilità di concludere la mia formazione e mi permetterà in futuro di riuscire ad insegnare professionalmente questa disciplina nei licei. In questo modo tutto il duro lavoro e gli anni di sacrificio saranno ripagati e riuscirò a realizzare il mio sogno che con tanta cura e determinazione sto riuscendo a portare avanti”.

Ancora una volta il Sud-Italia fa germogliare una nuova promessa artistica, l’esempio e la caparbietà di una giovane ragazza fa sperare l’umanità. In questo mondo disattento siamo consolati nel fatto che la terra è ancora terra fertile, che la cultura, l’arte, il progresso sono fiorieri di grande speranza.