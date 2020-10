Salento chiama Brasile, per la XX Settimana della Lingua Italiana nel mondo

“La Settimana della Lingua Italiana nel mondo”, ormai alla sua XX edizione, è giunta nel tempo ad essere una delle più importanti iniziative di celebrazione della lingua italiana.

Gli eventi e le attività previsti verteranno su forme espressive per valorizzare la lingua italiana attraverso l’immagine e l’illustrazione, con particolare attenzione alla filiera dell’editoria che unisce diversi linguaggi culturali e sociali.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, quest’anno si svolge dal 19 al 25 ottobre 2020. E’ organizzata dal Ministero degli Esteri e la Cooperazione Internazionale, dalla rete diplomatico-consolare e dagli Istituti Italiani di Cultura in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e il Turismo, il Ministero della Pubblica Istruzione e Università e dai principali partner della promozione linguistica nel mondo (Accademia della Crusca, Società Dante Alighieri, RAI) e dall’Ambasciata della Confederazione Elvetica.

L’Accademia Italiana Pellegrini di Campinas (San Paolo, Brasile) diretta da Ilaria Bisanti e I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno (Lecce, Puglia) in occasione di questa importante manifestazione di rilievo internazionale, hanno ragionato in maniera glocal ovvero globale e locale pensando ad un percorso fatto di suoni ed immagini, informazioni, visioni e brevi interviste che legano in un sottile fil rouge due mondi come il Brasile (Ilaria Bisanti è leccese d.o.c. ma vive in Brasile da più di 10 anni e dirige l’Accademia Italiana Pellegrini) il Salento (Puglia, Italy) che hanno fatto della cultura e del colore delle loro tradizioni e soprattutto dell’accoglienza, la base della loro vocazione all’altro, e al dialogo e ascolto di alterità altre.

Un modo di essere e di vivere quello brasiliano e quello salentino, che ha non solo saputo recepire tutte quelle sfumature esperienziali, sociali, antropologiche provenienti da diverse tradizioni etniche, ma è stato in grado di assorbirle, metabolizzarle e ricostruirle anche in nuovi linguaggi, perfettamente in sincronia con lo sviluppo di arti, mestieri narrazioni della contemporaneità. Il viaggio proposto dall’Accademia Pellegrini sarà un percorso che abbraccerà editoria, turismo culturale, arte contemporanea, e consigli su come orientarsi, cosa vedere, cosa sentire nei luoghi di cui si parla. Le voci sono state affidate a diversi artisti e operatori culturali di Lecce e del Salento, scrittori che parleranno delle loro esperienze legate al territorio e dei loro percorsi, saranno consigliati siti web, video, che racconteranno della pizzica e molto altro ancora. L’evento è gratuito e on line e si potrà seguire sul canale Youtube dell’Accademia Pellegrini e sul suo blog.

XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo - dal 19 al 24 ottobre 2020

Contributo dell’ACCADEMIA ITALIANA PELLEGRINI in collaborazione con la Casa editrice salentina “I QUADERNI DEL BARDO EDIZIONI” di Stefano Donno:

IL SALENTO TRA PAROLA E IMMAGINI: PIZZICA, TARANTA, POESIA E PAESAGGI IN UNA TERRA DI TRANSITO.

Programma delle iniziative e incontri:

19/10 - IL SALENTO TRA PAROLA E IMMAGINI: un’introduzione.

Presentazione di Ilaria Bisanti e Stefano Donno sul programma e le iniziative.

Navigando sul Salento con "Le figlie delle Onde" di Valentina Madonna.

20/10 – CULTURA E POESIA NEL SALENTO: DA ANTONIO VERRI AGLI ESPONENTI DELLA POESIA VISIVA CONTEMPORANEA SALENTINA

Il Salento del poeta Antonio Verri raccontato da Mauro Marino.

Parole violate: il Salento e la poesia visiva.

La Poesia Visiva di Francesco Saverio Dòdaro: Parola, Immagine, Alterità (di Francesco Aprile)

21/10 – IL PAPPAGALLO DALLE PENNE ORO E VERDI: LA POESIA DI VITTORIO BODINI

Chiara Evangelista e la poesia di Vittorio Bodini

22/10 – POLITICA, CULTURA E TRADIZIONE NELLA PIZZICA SALENTINA

Video d’arte di Paola Scialpi: la Pizzica, la Taranta e le tarantate.

Lettere da una Taranta: i ragni e la politica. Intervista a Raffaele Gorgoni.

Pizzica e Samba, Salento e Brasile: il fenomeno delle danze popolari nella società dello spettacolo. Intervista a Raffaele Gorgoni.

23/10 – IL “futuroRemoto” DEL SALENTO

Intervista a Gianni de Benedittis

Intervista a Giovanna Ciracì sul libro dedicato a Gianni De Benedittis

24/10 – IL SALENTO IN “GIALLO”

Intervista a Valentina Madonna sul romanzo “Le figlie delle onde” e anticipazione sul suo nuovo giallo ambientato nelle ville abbandonate del Salento.

A XX Edição da Semana da Língua Italiana no Mundo com a participação da Accademia Italiana Pellegrini dirigida por Ilaria Bisanti e a editora I Quaderni del Bardo de Stefano Donno

“A Semana da Língua Italiana no Mundo”, agora na sua vigésima edição, tornou-se ao longo dos anos uma das iniciativas mais importantes para celebrar a língua italiana ao redor do mundo.

Os eventos e atividades desta edição, que neste ano acorrerão de 19 a 25 de outubro, terão foco nas formas expressivas como a imagem e ilustração, com particular atenção na editoria que combina diferentes linguagens culturais e sociais. Com a cooperação da rede consular italiana no mundo, outros órgãos participantes são o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional, os Institutos Italianos de Cultura em colaboração com o Ministério dei Beni Culturali e Turismo, o Ministério da Educação e Universidades e os principais parceiros promotores da língua italiana no mundo (Accademia della Crusca, Sociedade Dante Alighieri, RAI) e a Embaixada da Confederação Suíça.

A Accademia Italiana Pellegrini de Campinas (São Paulo, Brasil) dirigida por Ilaria Bisanti e a editora I Quaderni del Bardo Edizioni de Stefano Donno (Lecce, Puglia) para colaborar com este importante evento de calibre internacional, pensaram de forma “glocal”, ou seja, unindo o global e o local.

Por meio de um percurso feito de sons e imagens, informações, visões, depoimentos e entrevistas, o objetivo é ligar em um sutil fil rouge, dois mundos como o Brasil (Ilaria Bisanti é leccese d.o.c, mas mora no Brasil há mais de 10 anos e dirige a Academia Italiana Pellegrini) e o Salento (Puglia, Itália) que fizeram da cultura, da variedade de cores das suas tradições e sobretudo do acolhimento, a base da sua vocação para o outro e o diálogo.

O modo de ser e viver do Brasil e do Salento, não somente incorporou todas essas nuances vivenciais, sociais e antropológicas de diferentes tradições étnicas, mas soube também absorve-las, metabolizá-las e reconstruí-las em novas linguagens, perfeitamente em sincronia com o desenvolvimento das artes, das culturas e das narrativas contemporâneas.

A viagem proposta pela Accademia Italiana Pellegrini será uma jornada que vai abranger a editoria, o turismo cultural, a arte contemporânea, conselhos sobre como se orientar, o que ver e o que sentir.As vozes são as de vários artistas e operadores culturais de Lecce e do Salento, escritores que falarão das suas experiências relacionadas com o território e os seus percursos. Além disso serão recomendados sites e vídeos que falarão sobre danças típicas salentinas como a pizzica, taranta e muito mais. O evento será gratuito e online através do blog e do canal Youtube da Accademia Italiana Pellegrini.

XX Semana da Língua Italiana no Mundo - de 19 a 24 de outubro de 2020

Participação da ACCADEMIA ITALIANA PELLEGRINI em colaboração com a editora "I QUADERNI DEL BARDO EDIZIONI" de Stefano Donno:

SALENTO ENTRE PALAVRAS E IMAGENS: PIZZICA, TARANTA, POESIA E PAISAGENS EM UMA TERRA DE TRÂNSITO.

Programa:

19/10 - SALENTO ENTRE PALAVRA E IMAGENS: uma introdução

Apresentação de Ilaria Bisanti e Stefano Donno sobre o programa e as iniciativas.

Navegando pelo Salento com "Le figlie delle Onde" de Valentina Madonna.

20/10 - CULTURA E POESIA NO SALENTO: DE ANTONIO VERRI AOS EXPOENTES DA POESIA VISUAL CONTEMPORÂNEA SALENTINA

O Salento do poeta Antonio Verri contado por Mauro Marino.

Palavras violadas: Salento e poesia visual.

A Poesia Visual de Francesco Saverio Dòdaro: Palavra, Imagem, Alteridade (por Francesco Aprile)

21/10 - O PAPAGAIO DAS PENAS DOURADAS E VERDES: A POESIA DE VITTORIO BODINI

Chiara Evangelista e a poesia de Vittorio Bodini

22/10 - POLÍTICA, CULTURA E TRADIÇÃO NA PIZZICA SALENTINA

Vídeo de arte de Paola Scialpi: Pizzica, Taranta e tarantate.

Cartas de uma Taranta: aranhas e política. Entrevista com Raffaele Gorgoni.

Pizzica e Samba, Salento e Brasil: o fenômeno das danças populares na sociedade do entretenimento. Entrevista com Raffaele Gorgoni.

23/10 - O "futuroRemoto" DO SALENTO

Entrevista com Gianni de Benedittis

Entrevista com Giovanna Ciracì sobre o livro dedicado a Gianni De Benedittis

24/10 – OS “MISTÉRIOS” DO SALENTO DE VALENTINA MADONNA

Entrevista com Valentina Madonna sobre seu romance "As Filhas das Ondas" e a antecipação do novo romance, uma história de detetive ambientada nas vilas abandonadas do Salento.

