Salento, 'Family & Friends' a Palazzo Tafuri - Nardò (Le)

Un luogo fiabesco, Palazzo Tafuri, a Nardò, un gioiello nel cuore del Salento; uno chef che ha voluto dedicare una serata a due persone per lui speciali; buon cibo abbinato ad ottimi vini... ed ecco una serata “Family & Friends”.

Grazie a una grande passione per l’Italia da parte degli attuali proprietari, il Conte e la Contessa d’Espous, oggi Palazzo Tafuri è divenuto un hotel unico nel suo genere, un rifugio per chi ama il relax e la gastronomia raffinata. Attentamente restaurato e ristrutturato al fine di mantenere inalterata la bellezza del passato, è stato però arricchito di tutti i comfort e servizi che lo rendono un moderno e lussuoso Boutique Hotel.

L’architetto salentino Claudio Colaci e l’interior design consultant, nonché project manager belga, Vincent De Cat, hanno avuto “carta bianca” per realizzare questo sogno: sedersi nella corte al centro del Palazzo ad ascoltare il rilassante scroscio della fontana; ammirare il tramonto dal bar sul tetto; rilassarsi nella Spa con il suo bellissimo giardino verticale: tutto è pensato per infondere pace, tranquillità, bellezza e godere del relax tanto nella privacy della camera quanto nel resto della struttura.

Il ristorante di Palazzo Tafuri è guidato dallo chef salentino Antonio Capoccello, Chef Emergente 2022 per Food and Travel Italia. E proprio lo chef ha voluto come madrina e padrino della serata Pamela Raeli e Mario Iaccarino, rispettivamente l’editore di Food and Travel Italia e l’imprenditore proprietario del Don Alfonso 1890.

“Sono felice che Pamela e Mario abbiano accettato il mio invito a PalazzoTafuri perché sono le due persone che più stimo al mondo per quello che sono: due imprenditori forti caratterialmente, sempre eleganti nei modi, ma al contempo persone semplici e vere da prendere come esempio. Il menu e i vinidella serata? Beh, li ho fatti decidere a Pamela... le donne hanno sempreragione!”.

La serata sarà quindi caratterizzata dai vini pugliesi di Gianfranco Fino viticoltore, i vini siciliani di Feudo Maccari e gli champagne di Encry.

