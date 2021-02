Salento, Fernando Tarantino torna in Forza Italia

Con una nota del consigliere regionale di Forza Italia e coordinatore provinciale di Fi Lecce, Paride Mazzotta, si comunica il ritorno a Lecce in Forza Italia di Fernando Tarantino.

“Il ritorno in Forza Italia dell’amico Fernando Tarantino - ha dichiarato Mazzotta - è una notizia che do con grande soddisfazione: Fernando è un professionista serio e stimato e averlo di nuovo con noi significherà sicuramente poter contare su una figura di spessore e su un contributo importante per la crescita del nostro partito. Sono certo che il cammino che riprenderemo a fare insieme sarà proficuo e ricco di soddisfazioni per Forza Italia e per il nostro territorio”.

“Per me - ha affermato invece Fernando Tarantino - si tratta di un “ritorno a casa”, dopo una breve uscita dovuta a contrasti con la dirigenza regionale che guidava Fi Puglia prima delle scorse elezioni politiche. Però, è il partito a cui ho sempre sentito di appartenere, condividendone valori e programmi, e perciò oggi per me è un felice ritorno nella mia casa politica”.

