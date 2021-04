Salento, i luoghi del cuore nella guida musicale dei Boomdabash

Spiagge, vino buono e olio eccezionale, cultura del cibo, ospitalità, famiglia, vita tranquilla e senza stress: se lo domandate ai Boomdabash, il Salento è questo.

Riassunto in poche parole, legate tra loro come il reggae con la Giamaica o il cacioricotta sulle orecchiette della domenica. Il cuore di tutto sta giù, nella terra degli ulivi e dei carciofi pugliesi. E poi, certo, nel mare.

Salentu: lu sule, lu mare, lu ientu. È un detto popolare che cattura gli elementi di questa terra, in quella che sembra quasi una formula magica. E il Salento è abituato agli incantesimi: dai mitologici morsi della tarantola guariti a suon di pizzica, fino ai Sound System che negli anni Novanta cominciarono sorprendentemente a germogliare nel tacco d’Italia, trapiantati a migliaia di chilometri di distanza da un mare diverso ma altrettanto cristallino, quello dei Caraibi.

A sperimentarsi in quelle prime yard improvvisate, naturalmente, c’erano anche i Boomdabash, che in questo libro ci svelano tutti i segreti della loro terra. Seguendo le dritte dei salentini doc Blazon, Payà e Biggie Bash, e del salentino d’adozione Ketra, ci lanciamo in un viaggio coast to coast tra Ionio e Adriatico, da Brindisi a Santa Maria di Leuca, attraverso grotte e cale, masserie e pagliare, dancehall e lidi da sogno.

Dove la colonna sonora è scelta da chi fa ballare da anni questo angolo di Puglia e - nelle ultime estati - ha fatto scatenare l’Italia intera. Ma ascoltiamo anche il racconto della vita e dei suoni che hanno portato quattro amici sul palco di Sanremo, passando per una lunga gavetta, senza mai smarrire la strada di casa. Perché è lì che bisogna tornare, ogni volta che si può. Di nuovo dove tutto è iniziato, sulla sabbia che vibra di musica e gente che balla. Perché l’estate in Salento sembra prometterci di non finire mai.

BOOMDABASH sono una delle band di spicco del reggae italiano nel mondo: Blazon e Mr. Ketra ai piatti e ai campionatori, Biggie Bash e Payà ai microfoni. Cresciuti tra i sound system salentini degli anni Novanta, nel 2018 sono arrivati al grande pubblico con l’album Barracuda e il singolo Non ti dico no (con Loredana Bertè). Da allora è un susseguirsi di hit e di dischi di platino: nel 2019 Per un milione, presentata al Festival di Sanremo, e Mambo salentino, nel 2020 Karaoke, insieme ad Alessandra Amoroso. A dicembre 2020 esce il loro Best of, celebrazione di 15 anni passati insieme tra risate, sacrifici e gioie condivise. Salentu d’amare è il loro primo libro.