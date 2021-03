Salento, il brand autoctono e rivoluzionario di AnnaKlod

L’eleganza rivoluzionaria di AnnaKlod è rappresentata nella sintesi di un brand che unisce cooperazione e solidarietà attraverso la vivacità dei colori che ne segnano i contorni.

Tre mani - una bianca, una rossa e una nera - per dare il senso dell'universalità umana. Mani aperte, pronte ad incrociarsi, per saldarsi nell’abbraccio plurale che si fa trama. Mani che si cercano, si allungano, ruotano e si rincorrono, attorniate dai fiori e dagli esplosivi colori della natura, in un connubio armonioso e perfetto.

Un brand coraggioso che va controcorrente - unico, vero e inconfondibile - con l’ambizione di essere espressione di italianità: in tutte le sue migliori sfaccettature, caparbiamente alla ricerca dell'esperienza inimmaginata e della forza tipica mediterranea, condensata nella manualità appassionata degli artigiani italiani.

AnnaKlod realizza in vera pelle: borse, pochette e piccola pelletteria - interamente Made in Italy - nel rispetto dell'ambiente, con pellami italiani di ottima qualità, destinati a durare nel tempo, seguendo il processo di produzione tradizionale tipico dell'artigianato italiano.

Due le linee adottate, Universalità ed Eleganza, per prodotti unici, realizzati a mano, per cui mai due pezzi saranno uguali. A dar loro identità: il lettering AnnaKlod, in metallo dorato, anch’esso realizzato a mano da artigiani italiani.

Ad esprimere poi la voglia di italianità di AnnaKlod, è la scelta di dare ad ogni tipologia di articoli il nome di una città o regione italiane. In base alla forma, alla capienza e alla comodità, ogni accessorio può infatti rappresentare un luogo italiano e le similitudini che esso stesso richiama. Dalle grandi Metropoli, alle piccole isole italiane, ogni nome è stato scelto con cura e ragione, in modo da rendere unico e inimitabile ciascuno dei prodotti AnnaKlod.

Entrambe le linee, caratterizzate dai particolari che le rendono uniche nello stile, sono state progettate nel rispetto dell'ambiente e delle normative CE, senza trascurare il packaging. Ogni borsa, infatti, è confezionata con un ulteriore shopper protettivo, mentre la piccola pelletteria è avvolta da un morbido tessuto in microfibra, utilizzabile anch'esso per altre funzioni: pulire le lenti degli occhiali, lucidare il cellulare, rimuovere le impronte dall'ipad. Una proposta di pelletteria che si completa con la gamma di portafogli, portamonete e portachiavi da abbinare alla borsa oppure per un regalo diverso ed esclusivo.

Articoli dal forte carattere ‘sociale’, dato che il loro acquisto genera una donazione. Con il 3% del proprio fatturato, AnnaKlod organizza e realizza progetti di istruzione per le bambine che vivono nelle aree depresse e nelle zone svantaggiate del nostro pianeta.

Cercare un prodotto artigianale AnnaKlod - suggerisce Klodiana Cuka ideatrice del progetto - sarà un modo anche per rendere gioiose e piacevoli le giornate e donare allegria e speranza alle donne del domani. E anche questo potrebbe rendere migliore il nostro mondo!

(gelormini@gmail.com)