Salento, Lido Ficò tra le eccellenze italiane di Forbes

Comfort e tecnologia senza perdere l’essenza naturalistica e ambientale della vacanza e del benessere in riva al mare: questa la cifra caratteriale che ha rivoluzionato ‘virtuosamente’ il concetto di stabilimento balneare, tanto che Forbes - la blasonata rivista economica americana - lo ha inserito tra le 100 eccellenze italiane del 2023. Un riconoscimento che ad aggiungersi a quello di Migliore stabilimento balneare d'Italia ottenuto nel 2022.

Si tratta del Lido Ficò di Marina di Marittima, nel Salento, nato appena due anni fa dall'idea e dal coraggio di due imprenditori di Ruffano (Le), Pasquale Toma e Luigi Montunato, che sono riusciti a fondere raffinata eleganza e pratico servizio, esaltando con gusto e professionalità l’Amor loci più tipico della Terra di Puglia, per trasformarlo in Genius loci diffuso.

Terrazzamenti che si affacciano sul Mare Adriatico e che si lasciano travolgere dai riverberi di un sole potente e benefico; una sorta di moderno Eden immerso nella vegetazione spontanea tra alberi di fico e macchia mediterranea - a ridosso dalla suggestiva Cala dell'Acquaviva - con servizi e assistenza di ogni tipo, dove la discrezione e l’efficienza si alternano ai venti e alle correnti provenienti da Finibus Terrae.

Comodità e accorgimenti per “coccolare” il cliente in modo sorprendente e sostenibile. Obiettivo: esaltare l’esperienza di relax e benessere con delicatezza e piacevolezza. Ecco allora il pulsante per chiamare il personale sotto l'ombrellone, i percorsi con acqua nebulizzata per refrigerarsi nei giorni più torridi o le postazioni di ricarica per cellulari alimentati da pannello solare, a portata di mano.

Altra caratteristica de Lido Ficò è il grande prato, che funge da spiaggia accentuandone la freschezza. Nella scia della scelta ecologica e delle politiche plastic-free adottate: come ad esempio l'uso di cestini di pane commestibili per l'asporto - nel suo Ristorante esclusivo - l'utilizzo di cannucce in pasta gluten-free, o quello di bottigliette d'acqua in alluminio e postazioni per il refill dell'acqua.

Accessibilità e sostenibilità dei costi, infine, è la peculiarità di Lido Ficò: per l'area “green” - quella del prato - il costo giornaliero per una postazione con ombrellone, due lettini, un tavolino e docce, varia dai 25 euro di giugno ai 45 di agosto. Il prezzo sale a seconda della fila e, ovviamente, qualora si dovesse scegliere un privé: il più lussuoso, dotato di mini-piscina idromassaggio (e in cui sono inclusi anche una bottiglia di prosecco e frutta), arriva a costare ad agosto fino ad un massimo di 180 euro.

La vacanza è servita. La Puglia vi aspetta!

