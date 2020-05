PugliaItalia

Giovedì, 14 maggio 2020 - 07:44:00 Salento, politica in lutto per la morte di Gaetano Gorgoni E' morto a 86 anni Gaetano Gorgoni, ex deputato, Sottosegretario di Stato e sindaco di Cavallino (Le). Il cordoglio della politica pugliese.

E' morto Gaetano Gorgoni, storico sindaco di Cavallino, onorevole e Sottosegretario di Stato. L'avvocato penalista si è spento all’età di 86 anni ed è stato un protagonista della politica salentina, avendo ricoperto incarichi istituzionali anche a Vernole, a Lizzanello e a Lecce dal 1985 al 1992. Una lunga carriera politica cominciata negli anni Sessanta, quando fu eletto consigliere provinciale, ottenendo poi l’incarico di Assessore alla Cultura e turismo. Come esponente del Partito Repubblicano italiano entrò in Parlamento alla Camera dei Deputati e divenne sottosegretario di Stato ai Lavori pubblici e alla Difesa. “Un amministratore e un politico di lungo corso, che ha sempre difeso strenuamente le ragioni del Sud e della sua terra", ha diciarato il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia, Paolo Pellegrino, "Con la scomparsa dell’onorevole Gaetano Gorgoni la Puglia e il Salento perdono un pezzo importante della storia repubblicana. Un uomo che ha saputo, in ogni sede, portare avanti le istanze delle comunità con passione civica e con l’alto senso delle istituzioni". "Con Ninì ho avuto l’onore di vivere stagioni politiche dedicate - ha ricordato Pellegrino - e di aver sempre riscontrato in lui saggezza e signorilità. Come Italia in Comune esprimiamo il nostro più sentito cordoglio alla sua famiglia e a tutte le comunità nelle quali Gorgoni ha svolto l’incarico di consigliere comunale e di sindaco”. Appresa la notizia, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha inviato un messaggio: “Sono vicino alla famiglia Gorgoni e all’intera comunità di Cavallino per la scomparsa dell’onorevole Gaetano Gorgoni. Se ne va un uomo e un politico dall’indiscusso valore umano e professionale. Gentiluomo e politico appassionato". "Ricorderò la cortesia, il garbo e la gentilezza che manifestava nelle occasioni pubbliche nelle quali capitava di incrociarsi - ha aggiunto Emiliano - un validissimo rappresentante di quella generazione di “politici di razza”, che al rispetto dei valori universali sapeva unire un sincero amore per la propria terra. Sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità di Cavallino”. (gelormini@affaritaliani.it)