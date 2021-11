Salento, rinascere piantumando nuovi boschi biosostenibili

L’idea nasce da imprenditori giovani, dinamici e con una visione green: e in Salento la Perrottagroup diventa promotrice di un’iniziativa che punta a raccogliere l’adesione del mondo imprenditoriale del Sud, ma non solo.

Perrottagroup è impresa salentina che opera nel campo dell’ingegneria civile, da sempre impegnata nel sociale. In linea con gli Obiettivi Cop26, che puntano a “proteggere e ripristinare la natura a beneficio delle persone e del clima”, scende in campo accanto alle istituzioni locali: per dare il proprio contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici.

È fresco di firma, infatti, l’accordo della Perrottagroup sia con l’Amministrazione Comunale di Martano (Le) che con la Provincia di Lecce, per la piantumazione di alberi ed essenze arboree, che contribuiranno al rimboschimento di alcune aree del Salento.

L’iniziativa della Perrottagroup è stata subito condivisa dall’assessore all’Ambiente della Provincia di Lecce e sindaco del Comune di Martano, Fabio Tarantino, e rientra nel progetto più ampio, di partecipazione al Grande Piano nazionale di riforestazione, che punta a mettere a dimora 2 miliardi di alberi entro il 2030, per contribuire ad abbattere le emissioni di CO2.

Perrottagroup, oltre a donare ben 300 alberi, metterà a disposizione gratuitamente la propria manodopera e i mezzi aziendali per la fase di piantumazione.

L’auspicio è che il mondo dell’impresa privata locale e del Meridione, in genere, seguendo lo stimolo proposto da Perrottagroup, aderiscano ad un progetto virtuoso per il Salento, i primi, per il Sud gli altri - sotto minaccia dei fenomeni di desertificazione - per il benessere diffuso del pianeta e delle generazioni future. Obiettivo strategico: contribuire ad affrontare insieme alle istituzioni la grande sfida posta dal riscaldamento globale e dalla crisi ecologica.

Sostenibilità ambientale e tutela della bio-diversità sono tra le priorità di Perrottagroup, da sempre attenta al rispetto dell’ambiente e al risparmio energetico, a partire dalle proprie attività produttive.

L’azienda leader di settore si fa, dunque, promotrice di una proficua collaborazione fra pubblico e privato e segna - con questo progetto - il primo passo in una battaglia, che ormai riguarda tutti e che deve essere combattuta oggi, per l’avvenire dei nostri figli e dell’intera umanità.

(gelormini@gmail.com)