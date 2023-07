Salone Nautico di Puglia: a Brindisi dall’11 al 15 ottobre XIX edizione

Mentre continuano senza soluzione di continuità gli approdi di panfili illustri lungo le banchine brindisine, dall’11 al 15 ottobre 2023, negli spazi del Porto Turistico di Marina di Brindisi, si terrà la XIX edizione del Salone Nautico di Puglia. Per un totale di 20.000 metri quadrati, sia a terra che acqua, l’area espositiva accoglierà circa 250 imbarcazioni e 90 cantieri ed i visitatori avranno l’opportunità di testare le più recenti novità del settore nautico.

Brindisi PanfiliGuarda la gallery

Di grande rilevanza la stretta collaborazione con il Gruppo Ferretti Yachts che parteciperà al Salone attraverso il proprio dealer, Italian Yacht Store, Brand partner dell’edizione 2023. Tra i modelli in esposizione, imbarcazioni Ferretti Yachts, Pershing, Itama e Custom Line.

Nato nel 2004, SNIM - Salone Nautico di Puglia - è oggi riconosciuto come un evento internazionale, patrocinato da Confindustria Nautica e Lega Navale Italiana, e si colloca fra le principali manifestazioni di settore in Italia e di riferimento sul versante Adriatico, registrando una crescita progressiva di visitatori ed espositori.

Salone Nautico Brindisi 2023Guarda la gallery

Grazie alla sua posizione favorevole, che lo vede vicino all’aeroporto di Brindisi - Casale e rivolto idealmente ai Balcani, il Salone Nautico di Puglia attrae ogni anno un pubblico di visitatori, curiosi e addetti ai lavori proveniente da tutto il Sud Italia, e non solo. Il Porto turistico di Marina di Brindisi è il palcoscenico ideale per accogliere le novità più recenti della cantieristica, a vela e motore, delle competizioni sportive e del turismo nautico.

“Con il Salone Nautico di Puglia vogliamo rendere il mare protagonista, valorizzando il settore della blue economy quale volano per la crescita e lo sviluppo del Sistema Paese - dichiara il Presidente dello SNIM Giuseppe Meo - formazione, sostenibilità, cantieristica innovativa e green e molto altro ancora: l’edizione di quest’anno della SNIM sarà quella dei record sotto tanti punti di vista, dal numero dei cantieri alle imbarcazioni esposte, fino alle conferenze e agli eventi, che punteranno sulla creazione di un pensiero critico sull’economia del mare".

"Abbiamo lavorato molto - aggiunge Meo - per organizzare una vetrina di riferimento per la nautica e la blue economy, capace di valorizzare al meglio il brand Regione Puglia quale protagonista e punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale”. Tra i temi di questa edizione, focus sulla nautica da diporto, il mondo della vela, della portualità turistica e degli sport del mare, con particolare riferimento alla pesca d’altura, che coinvolge numerosi appassionati.

inaugurazione snim 7 Guarda la gallery

La nuova edizione del Salone Nautico di Puglia ospiterà workshop, tavole rotonde, meeting, seminari, conferenze e laboratori che punteranno a favorire dibattiti e approfondimenti sul tema della blue economy, delle blue careers e del ruolo centrale del settore marittimo per il sistema Paese. Tanti saranno gli appuntamenti dedicati alle startup, alla formazione dei nuovi talenti e allo sviluppo delle professioni del mare, quasi tutti ospitati all’interno del “Villaggio della Formazione”, un’area con 20 stand preallestiti dedicati ai partner del progetto.

Particolare attenzione sarà così rivolta alle opportunità lavorative nel settore della nautica, ed il Salone Nautico di Puglia sarà un hub fondamentale per permettere un incontro tra domanda e offerta di lavoro. SNIM favorirà uno scambio positivo di incontri tra giovani in cerca di lavoro e le aziende partecipanti, motivate all’assunzione di figure professionali da inserire nella propria realtà.

Per sottolineare il forte legame tra lo SNIM e lo sport, e l’eccezionalità del mare di Puglia per le competizioni di pesca sportiva, sabato 14 ottobre si terrà il Trofeo Open FIPSAS - ig game Drifting, valido per le qualificazioni al campionato nazionale assoluto e perl’accesso alla nazionale italiana. Prevista la partecipazione di circa 40 equipaggiprovenienti da tutta Italia.

MSC PORTO INTERNO BRINDISIGuarda la gallery

La competizione sportiva si svolgerà all’insegna della piena sostenibilità ambientale, aderendo al progetto “TONTAG”, che prevede la taggatura dei tonni da effettuare durante le competizioni sportive e soprattutto nella pesca ricreativa. Il tonno rosso, pescato durante la gara, verrà così taggato e rilasciato, e permetterà agli organi di ricerca internazionali di ricevere informazioni sulla sopravvivenza della specie, daanni in grave pericolo di estinzione. Tra le principali novità di questa edizione, uno spazio sempre maggiore verrà dedicato allapromozione verso la transizione ecologica delle motorizzazioni per le imbarcazioni, perpreservare l’equilibrio dell’ecosistema marino.

Lo spazio del Salone per il segmento “E-Vision”, dedicato alla nautica del futuro, si espanderà e permetterà di esporre natanti emotori marini 100% elettrici, gli Hybrid System - pensati per una navigazione ibrida diesel-elettrica - e le Fuel Cell, celle di combustibile a idrogeno e metanolo. Il Salone Nautico di Puglia vuole essere così sempre di più uno spazio per fare rete di impresa, proponendo dimettere a sistema investimenti e dare giusta vetrina ai diversi investimenti nel settorenautico di Puglia.

SNIM 2023Guarda la gallery

I partner dell’edizione 2023 - Regione Puglia, Pugliapromozione, Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Camera diCommercio di Brindisi, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale,Confindustria Nautica, Lega Navale Italiana, Distretto Produttivo della Nautica da Diportoin Puglia, Aeroporti di Puglia, FIPSAS, CNA Brindisi, Confcommercio Brindisi. Brand partner 2023: Italian Yacht Store.

(gelormini@gmail.com)