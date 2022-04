Sanità, azioni concrete per il PTA di Ceglie Messapica (Br)

Incontro a Ceglie Messapica presso il PTA con il direttore generale dell'ASL/BR, Flavio Roseto, e con il direttore del dipartimento dell’assistenza Primaria, Angelo Greco.

Al Direttore Generale Roseto, Tommaso Gioia - Consigliere del presidente Emiliano per la Sanità, ha chiesto il rispetto di tutti i servizi, sanitari e non, previsti dal piano di riordino e l’inizio dei lavori per la struttura ospedaliera, già appaltati, ma non ancora iniziati, quindi ribadendo la richiesta di un'azione concreta.

"Ho chiesto - ha precisato Gioia - l’aumento dei posti letto dell’ospedale di comunità e nell’aumento di prevedere 4 posti letto dedicati alla pediatria, ed un utilizzo del 5° piano del nosocomio con l’attivazione di una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale".

"Il direttore ha ascoltato con attenzione le mie istanze - ha commentato Gioia a margine dell'incontro - e si è impegnato a dare risposte in tempi brevi, in merito ai lavori strutturali ha assicurato che inzieranno entro la metà di aprile".