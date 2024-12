Sannicandro di Bari, ancora un agguato con omicidio a colpi di pistola

Un giovane di 19 anni, Gabriele De Cicco, è stato ucciso in un agguato a Sannicandro di Bari, mentre si trovava in strada, a colpi di pistola. L’omicidio sarebbe avvenuto in pieno centro, nei pressi di un negozio con distributori automatici di bevande. Inutili i soccorsi immediati del personale del 118 giunto sul posto.

I primi rilievi sul luogo dell’omicidio sono stati fatti dai Carabinieri della Compagnia di Modugno coordinati dalla Procura del capoluogo pugliese.Gli investigatori acquisiranno le registrazioni delle telecamere di sicurezza di zona.





Le indagini potrebbero svilupparsi sia verso analogo tragico episodio dello scorso marzo, quando a Sannicandro un ragazzo di 22 anni era rimasto ferito in una sparatoria in strada, con colpi esplosi da un’auto in corsa, sia nell’ambito di un altro agguato, compiuto solo il giorno prima a Corato, dove ad essere freddato è stato il 55enne Nicola Manzi, con contestuale ferimento di suo fratello.