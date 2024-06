Sannicandro di Bari, Concorso Musicale Internazionale Mediterraneo

Si è concluso il CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE MEDITERRANEO 2024 organizzato dall’Associazione Arte Ionica, presieduta dal M° Massimiliano Monopoli e coordinato dalle M° Anna Maria Sallustio e M° Antonella Monachino.

“I giovanissimi concorrenti che hanno riportato la votazione più alta in tutte le categorie - ha detto la M° Anna Maria Sallustio - sono stati davvero numerosi e talentuosi. I partecipanti, circa 400 tra orchestre e solisti provenienti da Italia, Romania, Croazia, Grecia, Ucraina e Corea hanno animato il Castello di Sannicandro, sede storica del concorso. Un motivo per noi di grande soddisfazione, a riprova che la musica è il linguaggio universale dell’anima.”

Presidente della Giuria nella Sezione Nazionale del concorso è stato il M° Claudio Ciampa direttore d'orchestra, mentre il Presidente Onorario del concorso, il M° Annibale Rebaudengo.

In giuria musicisti di chiara fama come Franco Mezzena, Claudio Ciampa, Roxana Ota, Maria Amanaki, docenti di Conservatori, Accademie, SMIM e Licei Musicali”.

Vincitrice Assoluta del Concorso Mediterraneo 2024 di una borsa di studio per Esecuzione Musicale canto lirico Premio "Antonio Sallustio", baritono di chiara fama, è stata il soprano Lina Malgieri, che ha eseguito brani di Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi.

Sono stati assegnati, inoltre, i seguenti riconoscimenti:

- Premio Formazioni Corali " Lucia Greco", insigne musicista pugliese e fondatrice del Coro Gabriel composto da pazienti oncologiche, donato dalla Associazione Gabriel OdV - Bari al Coro Dicunt di Bari diretto dal M• Ksenia Karelina che ha eseguito brani a cappella.

- Premio " Donne in musica" donato da Inner Wheel Club Bari Alto Terra dei Peuceti per la migliore esecuzione romantica alla pianista Anna Carone.

- Premio " Musica da Camera" al 4 SAX QUARTET formato da Gaetano Flora, Biagio Pugliese, Daniele Chiapperino, Luigi Lovicario del Conservatorio N.Piccinni di Bari per la maturità tecnica e interpretativa dimostrata.

Premio " Musica Contemporanea”, opera d’arte donata dal pittore Cesare Cassone per la migliore esecuzione di un autore del '900 alla pianista Alessandra Bertini.

" opera d’arte donata dal pittore per la migliore esecuzione di un autore del '900 alla Premio "Musica Scuola" donato da Lions Club Bari San Nicola alle Scuole medie a indirizzo musicale classificate ex aequo: I.C.Moro Falcone di Adelfia; Sardelli De Donato di Polignano a Mare e Liceo Musicale Don Milani di Acquaviva delle Fonti.

Una nota di merito anche per la categoria Music Space che ha dato spazio a giovanissimi cantanti pugliesi di musica leggera di grande valore già protagonisti di talent televisivi su RAI 1 e Mediaset.”.