Sapori e aromi, agave e mezcal: distillare la leggenda

Le proprietà e i benefici dell’agave nella declinazione del Mezcal, per distillare la leggenda in ‘5 full-immersion conviviali’ per favorire relazioni, riflessioni e confronti tra relax ambrato degli aromi e il piacere di ritrovarsi dopo il lungo periodo di ‘contatti a distanza’.

Per la prima volta Del Maguey arriva in Italia con “Guess Who’s Back”, un tour itinerante che tocca 5 delle principali città italiane e coinvolge alcuni tra i locali e i bartender più in vista del panorama non solo nazionale. Milano con La Santeria di Matteo Fabrizi, Bologna con Ruggine di Davide Patta, Firenze con il MAD e Nico Pedreschi, Napoli col Barril di Claudio Romano e infine Roma con il Blind Pig di Mattia Ria ed Egidio Fidanza.

Attualmente il mezcal è il distillato con il più alto tasso crescita al mondo* e Del Maguey è il marchio leader del segmento in termini di valore, tanto da essere stato votato come il mezcal più venduto e di maggiore tendenza dai 100 migliori baristi e proprietari di marchi di oltre 35 paesi.

Ecco perché Pernod Ricard, azienda leader nella distribuzione di vini ed alcolici - detentrice in esclusiva del Brand in Italia - ha deciso di promuovere questo Mezcal leggendario, attraverso un tour itinerante che coinvolge tutta la penisola. Una serie di appuntamenti che vedranno il Single Village Mezcal di Del Maguey come protagonista indiscusso del ‘tempo lungo’ e della cultura della lentezza, incarnata dall’iconico claim “Sip It, Don’t Shot It”, ovvero ‘Assaporalo, non spararlo’

Questo sarà il leitmotiv di ognuno dei 5 eventi, caratterizzati dalla presenza del Brand Ambassador Filippo Gaeta che, oltre a tenere una Master-class aperta a tutti, animerà ogni appuntamento, accompagnato dai bartender resident e dalle guest provenienti dagli altri locali partecipanti. Una Drink List dedicata al carattere unico del Single Village Mezcal di Del Maguey e sempre diversa, una selezione musicale a tema, curata da Fabrizio Sala, e una full immersion nella “Mezcal Culture” messicana con gadget e gift per tutti gli avventori.

Il Tour comincerà il 15 Marzo alla Santeria di Milano con il resident Matteo Fabrizi, che ospiterà il Blind Pig di Roma e quindi Mattia Ria ed Egidio Fidanza, con la presenza di Filippo Gaeta e del Brand Ambassador Europa Romain Llobet.

Ecco le informazioni su tutti gli eventi del Tour:

- Milano | Santeria | 15/03/2022 | Resident Bartender: Matteo Fabrizi. Guest: Mattia Ria ed Egidio Fidanza

SPECIAL GUEST: Brand Ambassador Europa di Del Maguey Romain Llobet

- Bologna | Ruggine | 31/03/2022 | Resident Bartender: Davide Patta. Guest: Matteo Fabrizi; Santeria (MI)

- Firenze | MAD | 21/04/2022 | BartenderNico Pedreschi. Guest: Davide Patta, Ruggine (BO)

- Napoli | BARRIL | 05/05/2022 | Bartender Claudio Romano. Guest: Nico Pedreschi MAD (FI)

- Roma | BLIND PIG | 19/05/2022 | Bartender Mattia Ria ed Egidio Fidanza. Guest: Claudio Romano BARRIL (NA)

Del Maguey Single Village Mezcal è un originale produttore messicano di Mezcal. Il marchio è stato creato nel 1995 dal famoso artista californiano Ron Cooper, che dopo un viaggio in Messico, si è innamorato della regione di Oaxaca e della sua gente. Ha deciso così di intraprendere una nuova avventura e di cominciare a esportare il Mezcal di questi piccoli villaggi, che sono legati dalle più antiche consuetudini del territorio. Un progetto nato per recuperare e valorizzare le tradizioni della regione di Oaxaca, la più famosa del Messico per la produzione di questo distillato, che si distingue dalla Tequila per zona di produzione, varietà di agave utilizzata e per un processo di lavorazione, che è rimasto ancora legato ai metodi artigianali usati nei secoli passati.

Il Mezcal Del Maguey nasce da un lavoro di coinvolgimento dei produttori messicani Zapotec, che vivono nel sud del Pese, nei villaggi di Oaxaca e Puebla e custodiscono i segreti della produzione di Mezcal tramandati di generazione in generazione. Le etichette di Mezcal Del Maguey vogliono dar voce all’esperienza e alle peculiarità dei diversi terroir della regione, esaltando le differenze e mettendo in luce una gamma di sfumature interpretative, che dipende dalle consuetudini di una piccola comunità, dai suoli, dalla varietà di agave, dai modi e tempi di lavorazione. Una gamma di etichette che vuole differenziarsi nettamente dalla produzione industriale ormai standardizzata, per rifarsi all’antico savoir-faire artigianale del passato.

Con particolare filosofia produttiva, Del Maguey ha contribuito a preservare il patrimonio culturale di conoscenze ed esperienze dei piccoli produttori di Oaxaca. Ha prestato una particolare attenzione agli aspetti della conservazione dell’equilibrio naturale dell’ambiente, grazie a iniziative di riforestazione, tese a conservare l’ecosistema dell’agave selvatica ed evitare ogni forma di sfruttamento intensivo delle risorse. Lo stesso impegno è stato profuso a livello sociale, per favorire il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali attraverso programmi d’istruzione, creazione di posti di lavoro e utilizzo di energie rinnovabili.

La produzione di Mezcal avviene all’interno di un quadro di eco-sostenibilità in modo da salvaguardare le più antiche consuetudini. La collezione Single Village Mezcal propone Mezcal prodotti in più di 10 diversi villaggi, ognuno espressione unica e inimitabile delle tradizioni locali. Il portfolio mondiale del Brand offre 23 espressioni diverse tra di loro, con delle agavi particolari in base al territorio e i metodi tramandati nel tempo; sul mercato italiano invece ad oggi ne sono a disposizione 6, scelte in base ad una strategia di mercato che prevede anche e soprattutto l’implementazione di altre espressioni nel prossimo futuro.

Pernod Ricard è il secondo produttore e distributore mondiale di vini e liquori. Creato nel 1975 dalla fusione di Ricard e Pernod, il Gruppo si è sviluppato rapidamente attraverso una serie di acquisizioni strategiche: Seagram (2001), Allied Domecq (2005) e Vin&Sprit (2008).

Ad oggi, Pernod Ricard detiene uno dei più prestigiosi e completi portafogli di marchi del settore comprendendo brand come: Absolut Vodka, Ricard pastis, Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute, The Glenlivet Scotch whisky, Jameson Irish whiskey, Martell cognac, Havana Club rum, Beefeater gin, Malibu liquore, Mumm e Perrier-Jouët champagnes, oltre ai vini Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo e Kenwood.

Pernod Ricard Italia è il risultato dell’evoluzione e trasformazione delle Distillerie Fratelli Ramazzotti, azienda fondata nel 1815 ed entrata nel Gruppo francese nel 1985. Il gruppo opera in oltre 85 filiali e 100 siti di produzione. La strategia di decentralizzazione crea una rete - o meglio un vero e proprio asset competitivo - che permette di prendere decisioni quanto più possibile vicine a consumatori e marchi e permette ai suoi 19.000 dipendenti di essere veri ambasciatori dello slogan "Créateurs de Convivialité".

