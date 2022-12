Scossa di terremoto al largo delle costa nord del Gargano

Risveglio 'agitato' sulla costa del Gargano. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 5:32 al largo del fronte Nord per promontorio del Gargano, in Puglia.

Secondo i dati registrati e trasmessi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l'ipocentro del sisma è stato individuato a 23 chilometri di profondità, con epicentro in mare a 7 km da Rodi Garganico e a 9 dal Comune di Ischitella.

Al momento non si hanno segnalazioni di danni o feriti. La scossa è stata avvertita in forma diffusa e abbastanza intensa, attraverso un boato, tanto da motivare numerose chiamate ai VV.FF. Si resta in allarme, anche se controllato, per eventuale sciame di assestamento.

