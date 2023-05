Screening mammografico, a Bari il Convegno nazionale GISMa 2023

Il dipartimento Promozione della salute comunica che per la prima volta a Bari si svolgerà, in collaborazione con la Regione, dal 17 al 19 maggio il Convegno nazionale GISMa, Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico.

Un’occasione di ascolto, confronto e aggiornamento sulle attività di screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella in Italia.

GISMa è una società scientifica per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore al seno nell’ambito dei programmi organizzati di screening e annualmente organizza un evento di portata nazionale per discutere di programmi e risultati con i massimi esponenti da ogni regione.

Sarà la Puglia a ospitare - per la prima volta - l’edizione 2023 del convegno nazionale GISMa intitolato “Screening mammografico: impronte, traiettorie, percorsi”.

La prevenzione oncologica si basa su programmi organizzati di screening a cui la popolazione, che rientra in determinate fasce di età previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), accede gratuitamente e che prevedono l’erogazione di una serie di prestazioni che sono offerte dal Sistema sanitario il quale, mediante le Aziende Sanitarie organizza, comunica e monitora l’efficacia dei programmi riservando particolare attenzione all’obiettivo di ridurre le disuguaglianze sociali nella popolazione coinvolta.

Dal 17 al 19 maggio 2023, presso l’UNAHOTELS Regina a Noicattaro (Ba) esperti provenienti da tutte le regioni italiane discuteranno circa le nuove prospettive dei programmi di screening oncologici per la diagnosi precoce del tumore della mammella analizzandone tutti gli aspetti scientifici, tecnici e organizzativi alla luce delle ultime evidenze scientifiche, delle nuove raccomandazioni europee e delle soluzioni tecnologiche all’avanguardia nel settore.

Non mancherà, inoltre, un focus sull’avanzamento del programma di screening mammografico in Puglia, tra limiti storici, rilancio e potenzialità, con un aggiornamento sui dati e sull’evoluzione organizzativa e tecnologica dei programmi di screening verso una gestione completamente digitale. L’evento è, inoltre, occasione fertile per illustrare il percorso che la Regione sta compiendo per ottimizzare la comunicazione per la prevenzione e, in specie, quella relativa alle attività di screening rivolte a tutta la popolazione che rientra nelle fasce d’età previste.

Il convegno GISMa è anche un evento formativo accreditato ECM che consentirà alle diverse figure professionali mediche, tecniche e sanitarie di approfondire diversi aspetti scientifici connessi, tra l’altro, all’innovazione tecnologica e alle nuove metodiche al servizio della diagnosi precoce nonché alle ultime evidenze scientifiche a supporto della gestione dei percorsi di prevenzione oncologica.

