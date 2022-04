Sergio Fontana è il nuovo Presdente del CdA di Previndustria spa

È Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Puglia, il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Previndustria spa, società nata dall’unione tra Confindustria e Allianz SpA del Gruppo Allianz SE tra i leader mondiali nel settore assicurativo e nell’asset management.

Previndustria (1)Guarda la gallery

"Sono onorato per questa nomina - ha commentato Fontana - che rappresenta un importante riconoscimento nazionale per Confindustria Puglia e la nostra regione. Previndustria è una società molto solida, lo testimoniano i suoi oltre 30 anni di esperienza nell’ideare, progettare e realizzare soluzioni assicurative innovative, in grado di rispondere alle esigenze previdenziali, di risparmio, di salute e protezione degli imprenditori, dei loro familiari e del personale dirigente delle aziende associate a Confindustria. Ringrazio il Presidente uscente Pasquale Lorusso del lavoro sin qui svolto e sono sicuro – conclude Fontana – che questa nomina ci consentirà di essere sempre più vicini alle esigenze dei nostri associati".

Il Consiglio di amministrazione è composto, inoltre, da Roberto Casucci, Vice-Presidente, Agostino Ferrara, Giuliana Casamassima, Francesco Fidanza, Francesca Di Girolamo, Mauro Papalini e Francesco Somma.

(gelormini@gmail.com)