'Shades of Israel' 12 artisti israeliani contemporanei in 3 musei pugliesi

“Shades of Israel” dodici artisti israeliani contemporanei incontrano tre musei pugliesi. Si inaugura una nuova stagione, alla luce dello stretto rapporto culturale e commerciale instauratasi, ormai dal 2021, tra la Regione Puglia e Israele, in particolare grazie alla preziosa collaborazione tra Pugliapromozione e il Museo Ebraico di Lecce nell’ambito del FESR, in occasione della stagione 2023-2024, si rinnova la preziosa collaborazione tra i due Paesi e le due istituzioni, al fine di continuare a sviluppare e promuovere il già consolidato ponte culturale, commerciale e turistico tra Italia e Israele.

In particolar modo, quest’anno si propone un percorso di arte israeliana contemporanea itinerante, a cura di Fiammetta Martegani, tra le seguenti tre città e musei: Lecce - Museo Ebraico “My Altneuland”, collettiva di dieci artisti israeliani contemporanei rappresentanti le diverse voci, religioni e identità di Israele; Trani - Castello Svevo “Ludmilla”, personale di Maria Saleh, artista arabo israeliana-ucraina, vincitrice nel 2023 del premio Rapoport come miglior artista israeliana dell’anno; Polignano - Fondazione Pino Pascali “Terra Infirma”, personale di Tsibi Geva, tra più importanti artisti israeliani contemporanei, che ha rappresentato Israele nel corso della Biennale di Venezia del 2015.

Le tre mostre inaugurano in parallelo, rispettivamente il 3, 4 e 5 ottobre, nel corso della settimana di Sukkot - la Festività ebraica delle Capanne - festa che ribadisce il valore dell’amicizia e della solidarietà, rappresentata dall’incontro sotto la capanna, metafora dell’incontro tra arte e cultura.

E, soprattutto, dello stretto legame culturale, commerciale e diplomatico tra Italia e Israele, raccontato, in tutte le sue sfaccettature, da questi 12 grandi artisti israeliani.

