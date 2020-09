Si ritorna a scuola anche in Puglia, il messaggio di Sebastiano Leo

Si torna a scuola anche in Puglia e per l'inizio del nuovo Anno Scolastico arriva il messaggio di saluto dell’assessore all’Istruzione, Sebastiano Leo, alle scuole di ogni ordine e grado.

“Ricomincia l’anno scolastico. Si torna a scuola dopo un periodo lungo e particolare, dopo i mesi trascorsi a casa per via dell’emergenza Covid 19.

Molti di voi hanno imparato a gestire le lezioni e i compiti a distanza, in videoconferenza, adesso finalmente si torna pian piano alla normalità, con qualche precauzione. Spero sia una sensazione bella ritrovarvi in classe. È importante seguire le indicazioni della scuola per ridurre ogni rischio e potersi godere queste ore insieme nel migliore dei modi, ma questo ve lo avranno già detto. Io posso solo aggiungere che alla scuola devo tutto. Vivete al meglio queste giornate, coltivate i vostri interessi e incuriositevi più che potete. Perché grazie alla scuola voi potrete diventare qualsiasi cosa vogliate nella vita.

E ricordate che ci sono tante persone che vi seguono a distanza e che fanno il tifo per voi. Un grazie particolare a tutti i dirigenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico, so bene quanto impegno ci state mettendo perché questa partenza avvenga nel migliore dei modi. Per qualsiasi cosa troverete me e la Regione Puglia al vostro fianco. Non mi resta che augurarvi buon inizio anno scolastico!”.

(gelormini@gmail.com)