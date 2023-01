Sicurezza territorio, Piemontese: '45 milioni di € per interventi diffusi'

"Il 2023 si apre con una buona notizia per tutte e sei le province pugliesi - comunica l'assessore al bilancio Raffaele Piemontese - infatti, sono stati stanziati circa 45 milioni di euro che la Regione Puglia mette in campo per realizzare 150 interventi diffusi per la cura e la messa in sicurezza del territorio e, tra questi, anche interventi su alloggi popolari, scuole, impianti sportivi, strade, illuminazione".

"Al di là dei numeri e delle fonti finanziarie - sottolinea Piemontese - questa azione regionale assicura una serie di interventi sui beni e gli spazi in cui si snoda la vita quotidiana delle nostre comunità, su cui i Comuni potranno e dovranno intervenire velocemente, dato che sono obbligati ad affidare i lavori entro 8 mesi dall'attribuzione materiale dei contributi".

"Siamo anche riusciti a finanziare importanti interventi sulle case popolari, sempre bisognose di rinnovo e manutenzioni: come nel caso di 72 alloggi che a Foggia saranno riqualificati e messi in efficienza energetica, di nuovi alloggi che saranno realizzati a Torremaggiore, sempre in Capitanata, e ulteriori che saranno messi in sicurezza a Poggiardo, in provincia di Lecce".

"Gli interventi sono finanziati come contributi agli investimenti - spiega l'Assessore - per un volume complessivo di 34 milioni 596.750 euro, cui si aggiungono 4 milioni e 10 mila euro riassegnati sull'annualità 2021, che serviranno alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, delle scuole e di altre strutture di proprietà dei Comuni. Altri 4 milioni di euro sono stati disposti su capitoli del bilancio autonomo della Regione Puglia e serviranno per interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali e per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse".

"A queste risorse - conclude Piemontese - si aggiungono i 2 milioni e 200 mila euro con cuiabbiamo finanziato 42 interventi su chiese e altri beni culturali, di cui abbiamo diffuso l'elenco il giorno dell'Epifania.

L’elenco è lungo ma questo è il quadro completo, provincia per provincia.

𝘾𝙞𝙩𝙩𝙖̀ 𝙢𝙚𝙩𝙧𝙤𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙖𝙣𝙖 𝙙𝙞 𝘽𝙖𝙧𝙞

- 181 mila e 800 euro a 𝗕𝗶𝘁𝗼𝗻𝘁𝗼 per lavori di stabilizzazione del fronte di frana e opere provvisionali di messa in sicurezza del muro in pietra di contenimento del rilevato stradale di Via Solferino;

- 75 mila euro a 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 per interventi urgenti su edifici scolastici vari, la sede municipale e il cimitero comunale a seguito di evento calamitoso del 19 agosto 2022;

- 300 mila euro a 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗠𝘂𝗿𝗴𝗲 per la manutenzione stradale straordinaria di Via Convento, Via della Repubblica, Viale Unità d’Italia e Piazza Merloni;

- 2 milioni di euro a 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗶𝗻𝗮𝘇𝘇𝗼 per l’efficientamento energetico e strutturale ai fini dell'adeguamento sismico del Centro di integrazione sociale - Casa di riposo San Francesco;

- 100 mila euro e 150 mila euro a 𝗚𝗿𝗮𝘃𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮, rispettivamente, per interventi di pulizia urgente delle canalette, dei fossi di guardia e del fosso principale di scolo delle acque superficiali della zona Salsa e per interventi urgenti di messa in sicurezza della parete corticale esterna della Chiesa rupestre di San Michele delle Grotte;

- 150 mila euro e 181 mila e 800 euro a 𝗣𝗮𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲, rispettivamente, per lavori di manutenzione straordinaria della scuola “Antenore” e per lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle aree antistanti la Piazzetta della Croce;

- 197 mila 23,30 euro a 𝗣𝗼𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝘀𝗶𝗻𝗶 per lavori di consolidamento dei dissesti idrogeologici del versante sud;

Ruvo Palazzo SpadaGuarda la gallery

- 150 mila euro a 𝗥𝘂𝘃𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 per la manutenzione straordinaria delle coperture dell’edificio pubblico di proprietà comunale “Maria Maddalena Spada”, sede della Residenza sociale assistenziale per anziani;

- 100 mila euro a 𝗦𝗮𝗺𝗺𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗿𝗶 per la messa in sicurezza e la ricostruzione del muro su Via Castellaneta

- 150 mila euro a 𝗧𝗼𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 per la messa in sicurezza delle strade rurali;

- 260 mila 730,82 euro a 𝗧𝘂𝗿𝗶 per la pulizia, la sistemazione e la messa in sicurezza dei canali “Lama Giotta”.

Canale Fosso PianeGuarda la gallery

𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝘽𝙖𝙧𝙡𝙚𝙩𝙩𝙖 – 𝘼𝙣𝙙𝙧𝙞𝙖 – 𝙏𝙧𝙖𝙣𝙞

- 80 mila euro a 𝗖𝗮𝗻𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 per il ripristino delle condizioni naturali di deflusso delle acque del Canale “Fosso Piana delle Murge”;

𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝘽𝙧𝙞𝙣𝙙𝙞𝙨𝙞

- 180 mila euro a 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 per ripristino delle impermeabilizzazioni e interventi sui danneggiamenti al Centro Polifunzionale di Piazza Maggi;

- 75 mila euro a 𝗧𝗼𝗿𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗼𝗹𝗼 per i danni subiti nelle Marine a causa delle mareggiate dal 13 al 29 novembre 2022.

Mareggiata TorchiaroloGuarda la gallery

𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙁𝙤𝙜𝙜𝙞𝙖

- 150 mila euro e 255 mila euro a 𝗔𝗰𝗰𝗮𝗱𝗶𝗮, rispettivamente, per la manutenzione e rifunzionalizzazione di Palazzo Maselli e per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del “Torrente Acquatonda” e suoi affluenti per i tratti costeggianti la strada, più 75 mila euro per il ripristino delle strutture all’impianto sportivo comunale che, nell’ambito del Piano di Protezione Civile, è destinata ad “Area di Emergenza” articolata con “Area di Attesa” (gradinata) e “Area di Accoglienza” e di “Elisoccorso (campo di calcio);

- 150 mila euro a 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝗼𝗻𝗮 per la messa in sicurezza e il ripristino di Via Volturino per il tratto a servizio della piscina comunale;

- 150 mila euro e 181 mila e 800 euro a 𝗔𝗻𝘇𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮, rispettivamente, per realizzare loculi cimiteriali e nicchie ossarie nel cimitero comunale e per il consolidamento e la messa in sicurezza dell’area del centro abitato a ridosso della scuola dell’infanzia in Via Guardia di Pubblica Sicurezza. Giulio Rivera;

- 149 mila e 789 euro a 𝗔𝘀𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗦𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼 per la manutenzione straordinaria dell'edificio comunale di via San Donato;

- 1 milione e 200 mila euro a 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗰𝗲𝗻𝗮 per realizzare un sistema di gestione delle acque pluviali nel centro abitato;

- 150 mila euro a 𝗕𝗶𝗰𝗰𝗮𝗿𝗶 per la manutenzione straordinaria e la sostituzione degli infissi della sede municipale;

- 150 mila euro e 181 mila e 800 euro a 𝗕𝗼𝘃𝗶𝗻𝗼, rispettivamente, per la manutenzione straordinaria della sede municipale e per lavori urgenti per le per la messa in sicurezza dell'area della Villa Comunale lato Via Indipendenza adiacente il Parco Giochi;

- 150 mila euro e 295 mila euro a 𝗖𝗮𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼 𝗩𝗮𝗿𝗮𝗻𝗼, rispettivamente, per la messa in sicurezza di una voragine all'incrocio fra via Foggia e via Enrico Toti e per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del canale “Piano del Pozzo” nella zona della Grotta di San Michele;

- 250 mila euro a 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗮 per la ristrutturazione edilizia della caserma dei Carabinieri;

- 150 mila a 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗽𝗲𝗹𝗹𝗲 per la manutenzione straordinaria agli spogliatoi esistenti a servizio degli impianti sportivi;

- 150 mila euro a 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 per la manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale;

- 150 mila euro a 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗹𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼𝘁𝗮𝗿𝗼 per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità comunale all’interno del centro abitato;

- 150 mila euro e 75 mila euro a 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗹𝘃𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮, rispettivamente, per la manutenzione straordinaria della palestra scolastica “Attilio Celozzi” e per interventi urgenti a seguito delle avversità atmosferiche del mese di novembre 2022;

- 300 mila euro a 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼 𝗩𝗮𝗹𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲 per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del canale “Sant’Angelo” e gli affluenti in destra e sinistra;

- 265 mila euro e 150 mila euro a 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗦𝗮𝘂𝗿𝗶, rispettivamente, per completare i lavori di pulizia, di sistemazione e messa in sicurezza del canale “Pozzo Vitolo” e per l'adeguamento del fabbricato comunale ricadente nell’area PIP a Centro servizi polifunzionali a supporto delle imprese;

- 75 mila euro a 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗗𝗮𝘂𝗻𝗶𝗮 per un intervento di consolidamento e messa in sicurezza del muro di contenimento del terrapieno a monte di Via della Gardenia a seguito delle precipitazioni di eccezionale portata nei mesi di agosto e settembre 2022;

- 294 mila 500 euro a 𝗖𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗦𝗮𝗻 𝗩𝗶𝘁𝗼 per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del canale “Fontana Ferile”, “Fontanelle” e “Perraglia”;

- 150 mila a 𝗖𝗲𝗿𝗶𝗴𝗻𝗼𝗹𝗮 per la manutenzione straordinaria di vari plessi scolastici;

- 150 mila euro a 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘂𝘁𝗶 per la manutenzione straordinaria dei locali comunali adibiti a deposito e del muro perimetrale di recinzione;

- 300 mila euro e 150 mila euro a 𝗗𝗲𝗹𝗶𝗰𝗲𝘁𝗼, rispettivamente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del canale “Carapellotto” e coli naturali affluenti al canale “Gavitelle” e per la messa in sicurezza della zona a monte del versante a ridosso dei fabbricati di Vico I Fontana;

- 150 mila euro a 𝗙𝗮𝗲𝘁𝗼 per la manutenzione straordinaria dell’immobile comunale destinato a attrezzature e servizi culturali denominato “Gate Local” in via Duca Degli Abbruzzi con sovrastante copertura dell’immobile adibito a spazio pubblico in via Giuseppe Garibaldi;

- 2 milioni 108.542,97 euro a 𝗙𝗼𝗴𝗴𝗶𝗮 per la riqualificazione e l’efficientamento energetico di un complesso edilizio di 72 alloggi C.E.R. (Comitato per l'edilizia residenziale) in Via Parini scale A-B-C-D;

- 52 mila e 856,01 euro a 𝗜𝘀𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮 per la messa in sicurezza e la conservazione del Cipresso di San Francesco;

Ischitella CipressoGuarda la gallery

- 150 mila euro a 𝗟𝗲𝘀𝗶𝗻𝗮 per la manutenzione della sede comunale;

- 150 mila euro a 𝗟𝘂𝗰𝗲𝗿𝗮 per la manutenzione straordinaria di Palazzo di Città – Mozzagrugno;

- 150 mila euro a 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 per la manutenzione straordinaria di un immobile di pubblico interesse adibito a fanale di segnalazione;

- 300 mila euro e 75 mila euro a 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼, rispettivamente, per il completamento delle urbanizzazioni in continuità con Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele e per intervenire sulle condizioni di stabilità di un sentiero a causa dello smottamento del muretto a secco poggiante sul costone per un tratto di circa 20 metri lineari, più 20 mila euro di contributo per l’omologazione del campo sportivo;

- 150 mila euro a 𝗠𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗰𝗼𝗿𝘃𝗶𝗻𝗼 per la manutenzione straordinaria della sorgente “Umara”;

- 150 mila euro a 𝗢𝗿𝘀𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 per lavori di manutenzione e il ripristino dei danni al cimitero “San Salvatore”;

- 292 mila euro e 150 mila euro a 𝗢𝗿𝘁𝗮 𝗡𝗼𝘃𝗮, rispettivamente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale ai tratti dei canali “Bisifiocco”, “Bonifica” e “Ponticello” e per la messa in sicurezza del solaio al primo piano del Centro sociale Polivalente;

- 181 mila e 800 euro a 𝗣𝗮𝗻𝗻𝗶 per interventi urgenti per la messa in sicurezza del centro abitato in Via Giordano e Via Papa Giovanni XXIII

- 300 mila euro e 340 mila euro a 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗮𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲𝗰𝗼𝗿𝘃𝗶𝗻𝗼, rispettivamente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del "Torrente Triolo” e per il progetto di miglioramento sismico della sede municipale e della sede C.O.C. (Centro Operativo Comunale), più 150 mila euro per il risanamento e il recupero del chiosco e dei bagni pubblici nell'area della villa comunale;

- 150 mila euro e 181 mila e 800 euro a 𝗣𝗼𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗜𝗺𝗽𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲, rispettivamente, per la riqualificazione e manutenzione di Via Giuseppe Di Vittorio e per la sistemazione idraulica e regimentazione delle acque bianche dell'area ovest del centro abitato con rifacimento del manto stradale;

- 150 mila euro e 298 mila e 500 euro a 𝗥𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼, rispettivamente, per il recupero e la valorizzazione della pavimentazione stradale e pedonale di corso Giannone, via Belvedere e via Piccirilli, e per il completamento dell’intervento per il ripristino della continuità idraulica e ambientale del “Canale Mal Boccone” e dei suoi affluenti;

- 75 mila euro a 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁'𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 per la messa in sicurezza di alcuni tratti della strada rurale “Mezzo Bosco”;

- 181 mila e 800 euro a 𝗥𝗼𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 per interventi di manutenzione straordinaria del canale di accesso in avamporto al Porto Turistico Marina di Rodi Garganico;

- 299 mila e 500 euro e 150 mila euro a 𝗥𝗼𝘀𝗲𝘁𝗼 𝗩𝗮𝗹𝗳𝗼𝗿𝘁𝗼𝗿𝗲, rispettivamente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale del fiume Fortore “Vallone Vadangillo” e per la messa in sicurezza dello spogliatoio del campo sportivo e area annessa, più 181 mila e 800 euro per ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale extra-urbana e dei sottoservizi idraulici fortemente compromessi a seguito del susseguirsi di eventi calamitosi in località “Maitini”;

- 300 mila euro e 150 mila euro a 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗶𝗻 𝗟𝗮𝗺𝗶𝘀, rispettivamente, per la manutenzione straordinaria dei canali Fajarama e difesa del torrente Jana e per la manutenzione straordinaria del “Teatro del Borgo”;

- 150 mila euro a 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗟𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗼𝗹𝗮 per il risanamento e il recupero dei bagni pubblici e degli attigui spazi a parcheggio e aree pic-nic nell’area turistica “Bosco di San Cristoforo”;

- 300 mila euro a 𝗦𝗮𝗻 𝗡𝗶𝗰𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale dei torrenti "Scalzacalzati”, “Trippa”, “Costa dell'Arena e “Irca”;

- 150 mila euro a 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 per la manutenzione straordinaria dell'isola pedonale minore di Piazza Aldo Moro;

- 3 milioni 434.088,91 euro a 𝗦𝗮𝗻 𝗦𝗲𝘃𝗲𝗿𝗼 per la messa in sicurezza, rimozione rifiuti quali sorgenti primarie di contaminazione e ripristino ambientale;

- 150 mila euro a 𝗦𝗮𝗻𝘁'𝗔𝗴𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 per la manutenzione straordinaria nel cimitero;

- 181 mila e 800 euro a 𝗦𝗲𝗿𝗿𝗮𝗰𝗮𝗽𝗿𝗶𝗼𝗹𝗮 per la messa in sicurezza e il ripristino funzionale della palestra del plesso scolastico “Giuseppe Mazzini” facente parte dell’Istituto comprensivo “Grimaldi Giovanni Paolo II” in via Paolo VI, a seguito di eventi meteorici avvenuti tra il mese di giugno e il mese di ottobre 2022;

- 270 mila euro e 150 mila euro a 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝗿𝗮, rispettivamente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del canale “Marana la Pidocchiosa” e per l’adeguamento strutturale e la messa in sicurezza della copertura crollata dell’immobile pubblico denominato “Caggese”;

- 150 mila euro e 290 mila euro a 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮, rispettivamente, per la sistemazione delle dissestate piazzette comunali e per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del canale “Marana la Pidocchiosa”;

150 mila euro e 300 mila euro a 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲, rispettivamente, per interventi di manutenzione urgenti del campo polifunzionale del polo sportivo comunale e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale “Coppa la Breccia”, nonché 2 milioni e 320 mila euro per la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e delle opere di urbanizzazione;

- 181 mila e 800 euro a 𝗧𝗿𝗼𝗶𝗮 per interventi urgenti di consolidamento con palificazione della Via Roma tra i civici 75 e 111;

- 150 mila euro a 𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 per la manutenzione straordinaria sul Palazzo della Bella;

- 180 mila euro e 150 mila euro a 𝗩𝗶𝗲𝘀𝘁𝗲, rispettivamente, per lavori di movimentazione di sedimenti marini all'interno del bacino portuale e per la manutenzione delle opere dei parapetti murari di sostegno della strada del lungomare Europa;

- 295 mila euro e 150 mila euro a 𝗩𝗼𝗹𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗼, rispettivamente, per completare la manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla continuità idraulica e ambientale del “Canale Villanella” e coli naturali affluenti "Pozzo di Meo” e “Marano” e per la manutenzione straordinaria alla copertura a tetto del Complesso dell’Istituto Comprensivo “Monsignor Salvatore Savastio” - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado - Via delle Scuole;

- 300 mila euro a 𝗭𝗮𝗽𝗽𝗼𝗻𝗲𝘁𝗮 per la manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale del torrente “Carapelle”

𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙇𝙚𝙘𝙘𝙚

- 100 mila euro e 41 mila 246 euro a 𝗔𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼, rispettivamente, per la manutenzione straordinaria del Parco “Don Tonino Bello” e per la manutenzione straordinaria della Fontana artistica comunale;

- 150 mila euro a 𝗔𝗹𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 per realizzare 50 loculi e per la manutenzione straordinaria del cimitero comunale;

- 150 mila euro a 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗮𝗻𝗼 per realizzare una muratura di contenimento della scarpata ferroviaria e un muro a secco;

- 250 mila euro a 𝗔𝗿𝗮𝗱𝗲𝗼 per la manutenzione straordinaria dei canali a cielo aperto del territorio comunale come misura di salvaguardia dal dissesto idrogeologico;

- 150 mila euro a 𝗕𝗮𝗴𝗻𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 per la messa in sicurezza del muro di cinta dell’impianto sportivo comunale;

- 150 mila euro a 𝗕𝗼𝘁𝗿𝘂𝗴𝗻𝗼 per la demolizione dei bagni pubblici e la realizzazione di una piazzetta in memoria delle Suore Apostoliche del Catechismo in Via Veneto;

- 800 mila euro a 𝗖𝗮𝗽𝗿𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮 per realizzare un sistema di gestione acque pluviali nel centro abitato;

- 150 mila euro a 𝗖𝗮𝗿𝗽𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 per realizzare un campo di calcetto con annessi servizi e manutenzione del parco urbano di Serrano;

- 150 mila euro e 290 mila euro a 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗿𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗽𝗼, rispettivamente, per il ripristino e la messa in sicurezza delle pavimentazioni delle stradali comunali e dei marciapiedi di Piazza Asti e Piazza Savoia e dei locali pubblici dell’ex mercato coperto a Santa Maria di Leuca e per la manutenzione straordinaria dei canali a cielo aperto del territorio comunale;

- 150 mila euro a 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼 per potenziare la rete di fognatura pluviale;

- 150 mila euro a 𝗖𝗮𝘃𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼 per la manutenzione straordinaria della Galleria del Palazzo Ducale;

- 150 mila euro a 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗽𝗮𝘀𝘀𝗼 per la messa in sicurezza dei pali della pubblica illuminazione;

- 150 mila euro a 𝗖𝗼𝗿𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱'𝗢𝘁𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼 per la manutenzione straordinaria dell’immobile destinato a laboratori urbani “Agorà”, a Protezione Civile e associazioni di volontariato;

- 800 mila euro a 𝗖𝘂𝗿𝘀𝗶 per realizzare un sistema di gestione acque pluviali nel centro abitato;

- 250 mila euro a 𝗖𝘂𝘁𝗿𝗼𝗳𝗶𝗮𝗻𝗼 per la manutenzione straordinaria dei canali a cielo aperto;

- 280 mila euro a 𝗗𝗶𝘀𝗼 per lavori urgenti di messa in sicurezza delle strade comunali interne al centro abitato di Diso e Marittima;

- 150 mila euro a 𝗚𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗽𝗼 per la manutenzione delle strade della Perimetrale della Villetta comunale “Aldo Moro”, del marciapiede sud di Piazzetta Caduti di Nassiriya e del parcheggio prospiciente il campo sportivo comunale;

- 1 milione e 200 mila euro e 150 mila euro a 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝗮, rispettivamente, per realizzare un sistema di gestione delle acque pluviali nel centro abitato e per la manutenzione straordinaria sull’immobile sito in Via Monte Bianco (ex Pretura) destinato a nuova sede degli uffici comunali;

- 300 mila euro a 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗴𝗶𝗮𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼 per rifare il manto stradale di Via Pasquale Gennaccari;

- 250 mila euro e 100 mila euro a Lecce, rispettivamente, per l’isolamento acustico del Teatro Apollo e per completare il restauro del parapetto e del cornicione su via Francesco Rubichi e su Piazza Sant'Oronzo di Palazzo Carafa;

- 150 mila euro a 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗶𝗲 per la messa in sicurezza dei pali della pubblica illuminazione;

- 150 mila euro a 𝗠𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼 per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso la messa in sicurezza di alcune sedi stradali comunali;

- 200 mila euro a 𝗠𝗲𝗹𝗲𝗻𝗱𝘂𝗴𝗻𝗼 per la messa in sicurezza della falesia sottostante la torre costiera di Torre dell’Orso;

- 250 mila euro a 𝗠𝗲𝗹𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗼 per la manutenzione straordinaria dei canali a cielo aperto del territorio comunale;

- 800 mila euro a 𝗠𝗶𝗴𝗴𝗶𝗮𝗻𝗼 per realizzare un sistema di gestione acque pluviali nel centro abitato;

- 150 mila euro e 195 mila e 372 euro a 𝗠𝗶𝗻𝗲𝗿𝘃𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗟𝗲𝗰𝗰𝗲, rispettivamente, per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria dell’archivio comunale del Municipio e per interventi urgenti a seguito delle precipitazioni eccezionali del 18 novembre 2022;

- 150 mila euro a 𝗡𝗲𝘃𝗶𝗮𝗻𝗼 per la manutenzione dell’Aula polifunzionale e area mercatale “Piazzale Mercato”;

- 150 mila euro a 𝗡𝗼𝗰𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮 per la manutenzione straordinaria del Bocciodromo comunale;

- 75 mila euro a 𝗡𝗼𝘃𝗼𝗹𝗶 per intervenire su recinzioni privato, tralicci Telecom e una tensostruttura

danneggiate a seguito di avversità atmosferica di carattere eccezionale nella notte del 3 dicembre 2022;

- 150 mila euro e 181 mila e 800 euro a 𝗢𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲, rispettivamente, per la manutenzione dell’edificio comunale adibito a centro per l’ascolto per le famiglie in via ex Asilo Infantile e per realizzare i tronchi di fognatura bianca nel centro abitato nella frazione di Vignacastrisi;

- 150 mila euro e 31 mila e 700 euro a 𝗣𝗼𝗴𝗴𝗶𝗮𝗿𝗱𝗼 per la manutenzione straordinaria della camera mortuaria del cimitero e per la messa in sicurezza dell’immobile di proprietà comunale adibito ad alloggi popolari nell’ex Mattatoio angolo Via Oronzo Tiso e Via Giuseppe Zimbalo;

- 150 mila euro a 𝗥𝘂𝗳𝗳𝗮𝗻𝗼 per la messa in sicurezza dell’immobile comunale di Via Liborio Romano;

- 150 mila euro a 𝗦𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮 per interventi di manutenzione della Villa Comunale;

- 150 mila euro a 𝗦𝗮𝗻 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗶𝗮𝗻𝗼 per la manutenzione dell’impianto sportivo comunale;

- 800 mila euro a 𝗦𝗮𝗻𝗻𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 per realizzare un sistema di gestione delle acque pluviali nel centro abitato;

- 150 mila euro a 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗲𝘀𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗺𝗲 per ripristino e parziale messa in sicurezza dell'infrastruttura turistica;

- 300 mila euro a 𝗦𝗰𝗼𝗿𝗿𝗮𝗻𝗼 per la manutenzione e il recupero dell’impianto sportivo-ricreativo di Via Ignazio Veris;

Soleto Guglia OrsinianaGuarda la gallery

- 150 mila euro a 𝗦𝗼𝗹𝗲𝘁𝗼 per la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo della Guglia Orsiniana;

- 150 mila euro a 𝗧𝗿𝗲𝗽𝘂𝘇𝘇𝗶 per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del recapito finale ubicato in zona prolungamento Via 2 Giugno;

- 95 mila euro e 150 mila euro a 𝗧𝗿𝗶𝗰𝗮𝘀𝗲, rispettivamente per il ripristino e il consolidamento di alcuni tratti della banchina portuale di Tricase Porto, in località “Punta Cannone” e per la messa in sicurezza dell’immobile comunale sede del comando di polizia locale e degli uffici socio-assistenziali dell’ambito di Gagliano del Capo;

- 150 mila euro e 310 mila euro a 𝗧𝘂𝗴𝗹𝗶𝗲 per la manutenzione straordinaria dei locali a servizio del Cimitero comunale adibiti a camera mortuaria e servizi annessi e per il rifacimento del manto stradale di vie interne al centro abitato, più 181 mila e 800 euro per la messa in sicurezza dei locali annessi alla palestra del complesso scolastico sito in Via Genova;

- 150 mila euro a 𝗩𝗲𝗿𝗻𝗼𝗹𝗲 per il risanamento e la sistemazione delle vie dei centri abitati danneggiate dalle avversità atmosferiche.

𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙏𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙤

- 181 mila e 800 euro a 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁𝗮 per completare i lavori della caserma dei Vigili del Fuoco;

- 149 mila 792 euro a 𝗙𝗿𝗮𝗴𝗮𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼 per la manutenzione straordinaria edile e i servizi igienici del primo piano del Palazzo comunale;

- 150 mila euro a 𝗟𝗶𝘇𝘇𝗮𝗻𝗼 per realizzare un tronco di fogna bianca in Via Verga;

- 150 mila euro a 𝗠𝗮𝗻𝗱𝘂𝗿𝗶𝗮 per ripristinare un tratto di pubblica illuminazione lungo la litoranea salentina, danneggiata da eventi meteorologici avversi;

- 150 mila euro a 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗶𝗮𝘀𝗶 per la manutenzione straordinaria della copertura della palestra all’interno della Scuola elementare “Giovanni Pascoli”;

- 150 mila euro a 𝗣𝘂𝗹𝘀𝗮𝗻𝗼 per la manutenzione delle strade;

- 89 mila euro a 𝗦𝗮𝘃𝗮 per la manutenzione straordinaria del Palazzo dello Sport;

- 150 mila euro a 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗶𝗰𝗲𝗹𝗹𝗮 per il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria del Palazzo comunale.

:: 2 milioni di euro per il progetto pilota a regia regionale sul Tratturo Magno L’Aquila-Foggia.

(gelormini@gmail.com)