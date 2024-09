Sparatoria Molfetta, commenti e reazioni istituzionali

La dichiarazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla tragedia di Molfetta a seguito della sparatoria al Bahia beach.

“Stanotte un dramma annunciato si è consumato a Molfetta dove è morta una ragazza di 19 anni durante l’ennesimo scontro tra bande criminali che si contendono il controllo dei locali e della spaccio collegati alla movida. Non si possono escludere nuovi eventi nell’immediato collegati a questo gravissimo omicidio".

Michele Emiliano

"Il fenomeno ha già provocato il ferimento di una ragazza a Trani e addirittura la morte a Barletta di un bravo ragazzo la cui perdita ha sconvolto l’intera comunità. Ed altri innumerevoli episodi sentinella di quanto avvenuto stanotte. Serve uno scatto investigativo importante e coordinato e il supporto dell’intera cittadinanza".

"I gestori delle discoteche e dei locali, vittime anch’essi di questa dinamica probabilmente mafiosa, avevano dato l’allarme per tempo e sono pronti a collaborare per la tutela dei nostri ragazzi e delle loro attività. Andare ai funerali, fare i post su facebook e attuare temporanei momenti di controllo non basta più: occorre far sentire a questa gente la forza dello Stato e alle vittime dei continui atti di violenza la sicurezza cui hanno diritto. La Puglia non puó tornare indietro. La nostra reazione deve essere durissima”.





“Sono profondamente addolorato per quanto accaduto la scorsa notte a Molfetta – ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese - il mio cordoglio e quello della comunità metropolitana sono rivolti alla famiglia, che in queste ore piange la scomparsa di una ragazza di appena 19 anni, Antonella Lopez. Un dolore che non si può accettare né comprendere umanamente. Non conosciamo ancora la dinamica di quanto accaduto ma spero che gli autori di questa tragedia vengano assicurati alla giustizia".

"Questi episodi di crescente violenza che continuano a perpetrarsi nelle nostre città, soprattutto in contesti frequentati da giovani, ci impongono un'attenta riflessione e un'azione di responsabilità collettiva”.

Anche il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera, ha diffuso una nota in merito: “La violenza delle mafie sul territorio pugliese è una vera e propria emergenza sociale. La tragica vicenda di Molfetta, che è costata la vita a una giovane donna, è l’ennesimo episodio dove sono coinvolti personaggi delle organizzazioni criminali spietati e senza scrupoli. Serve un’azione immediata da parte dello Stato, per dare risposte efficaci in termini di contrasto e controllo assoluto del territorio".





"Il governo ha già fatto molto, ma c’è ancora tanto da fare per estirpare un cancro che da decenni tiene in ostaggio interi quartieri delle nostre città. La politica delle foto con i parenti dei mafiosi è oggi più che mai inaccettabile. Serve un’inversione di tendenza, in termini di cultura, per creare un tessuto sociale più sano rispetto al passato, ma anche il pugno duro contro clan sanguinari che condizionano la vita della gente onesta. Si può e si deve fare. O lo fa il centrodestra, senza fare sconti a nessuno, oppure saremo condannati a registrare tanti altri episodi come quello che oggi giustamente, in maniera trasversale, stigmatizziamo”.

(gelormini@gmail.com)