Spazio Art d'Or - Bari, Premio Carriera ed Eccellenze di Puglia

Lo scenario quello suggestivo, esotico e tipicamente liberty di Villa De Grecis a Bari; l’occasione l’ormai tradizionale appuntamento a cura di Spazio Art d'Or, Galleria Multimediale del Made in Italy - lo scrigno barese d’arte moderna, in via Melo 188 - e della sua vestale, Marina Corazziari; l’evento la II Edizione del “Galà Art d’Or / Premio Eccellenze”.

Una piacevole serata per ritrovarsi tra amici e celebrare la creatività, in un contesto di bellezza, stile e convivialità, che ha visto fondersi - con delicata accortezza - sfilate di collezioni griffate, armonie e melodie sul filo dell’oboe di Anna Maria Minerva, e i riflessi caleidoscopici dei gioielli esibiti sia dalle modelle che dagli ospiti.

Lo spettacolo e le premiazioni sono sati coordinati dalla stessa Marina Corazziari e dalla conduttrice di Antenna Sud, Alina Liccione, reduce dal Festival del Cinema di Matera, madrina e ospite d'onore: la stilista italiana Regina Schrecker, icona delle passerelle internazionali e Musa ispiratrice anche del celebre Andy Wharol.

Parterre ricco di protagonisti e proposte innovative: da Parigi le provocazioni sartoriali di Nichi Falco, accompagnate ed esaltate dalle calzature gioiello di Nino Armenise, quindi gli abiti sontuosamente surreali di Sladana Krstic, (Queenmood) e le suggestioni nuziali di Laura de Carolis, nonché le creazioni eclettiche dal tipico stile mediterraneo di Marina Corazziari.

Diversi i Premi alla Carriera per le Professioni della Moda, tra cui quello a Tonino e Anna Scorpati International Coiffeur che hanno realizzato le acconciature alle statuarie modelle dell’evento. E numerosi quelli riservati anche alle Eccellenze nei settori dell’Imprenditoria, dell’Arte, dell'Architettura, della Solidarietà, delle Istituzioni, dell'Associazionismo, della Medicina, della Scienza, del Giornalismo, del Cinema, del Teatro, della Moda e dello Spettacolo.

Dai giornalisti RAI Andrea Radic (Gambero Rosso) e Peppone Calabrese (Linea Verde) all’autore Riccardo Riccardi; dai capitani d’impresa Simonetta Lorusso (Saicaf), Daniele Del Genio (RossoRame) e Carlo Saponaro, a Francesco Simplicio (medico impegnato nel sociale), Mingo De Pasquale (neo regista) e gli attori Tiziana Schiavarelli e Dante Marmone.

Quindi i Presidenti di Associazioni come Francesca Romana Grippaudo (ITWIIN), Maria Nuccio (Fidapa), Clara Trama (Wedding Planner), Roberto Mastromattei (Lions), Gioacchino Leonetti (FAI Bari), Cettina Fazio Bonina (Porta d’Oriente), Francesca Rodolfo (TgNorba - Divine del Sud), Raffaele Squillace (Beauty Designer).

Tanti gli ospiti di prestigio tra i tavoli allestiti dalla designer Dominique Dellisanti, tra cui i principi Giuliano e Fabrizia Dentice di Frasso,

“L’artigianato, in Puglia, è una grande risorsa. E’ cultura, è tradizione - ha dichiarato Marina Corazziari, tra un défilé e l’altro - ed è fonte di lavoro per tanti giovani. E’ una favola antica, ma che può tornare prepotentemente ad essere modernissima. Una narrazione variopinta che richiama turismo. Non solo quello delle spiagge stupende del Gargano e del Salento, ma anche quello che si allunga a scoprire l’entroterra ben oltre l’estate. Ho fondato Spazio Art d’Or per aiutare gli artigiani a rendere ancora più preziosa la loro presenza sul territorio. Lo possiamo fare insieme”.

E se con una ‘Regina’ madrina si è aperta la serata, la chiusura è stata coronata da ben altra regina della pasticceria autoctona di Puglia ‘La Passionata’ di Lucia Casoli e Nicola Mecca, che a Troia (Fg) - all’ombra del magnifico Rosone della Cattedrale - hanno creato questo delicatissimo e irresistibile dolce: trionfo di identità pugliese, che ha l’ambizione di essere la risposta dauna alla cassata siciliana.

