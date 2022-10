Spinazzola (Bat), progetto CREA 'E scrivevano le canzoni'

Procede a un ritmo sempre più coinvolgente il progetto C.R.E.A. (Cultura Rigenerazione Educazione Artistica), finanziato dal POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 nell’ambito della misura regionale “Bellezza e Legalità”.

Ideato per sviluppare inclusione sociale e per evitare forme di emarginazione e fenomeni riguardanti l’illegalità, il progetto C.R.E.A. si sta sviluppando attraverso un percorso di laboratori artistici che sta aiutando 30 adolescenti di Spinazzola (Bt) a vedere la bellezza e a riconoscerla, lì dove si trova, attraverso attività come la musica, il teatro, la storia del territorio, la scrittura creativa e cantautorale, la progettazione condivisa e l’autoimprenditorialità.

Nell’ambito di C.R.E.A., da giovedì 27 a domenica 30 ottobre si svolgerà il workshop “E scrivevano le canzoni”. Durante le quattro giornate gli artisti Mizio Vilardi (cantautore) e Orazio Saracino (compositore e pianista) condurranno un laboratorio di scrittura creativa musicale. L'obiettivo primario è ottenere il coinvolgimento a pieno titolo dei partecipanti nella composizione ex-novo di brani musicali.

Giovedì 27 ottobre il programma si aprirà alle ore 19 con un concerto di Vilardi e Saracino. Il giorno dopo, venerdì 28, nelle aule dell’Istituto Omnicomprensivo Mazzini-De Cesare si svolgeranno laboratori finalizzati alla scrittura di brani e al loro arrangiamento con lezioni frontali e di gruppo.

Sabato 29 proseguiranno i laboratori avviati il giorno prima e dalle ore 19 si terrà un concerto che vedrà i giovani spinazzolesi salire sul palco per esibirsi accanto ai due docenti. La giornata conclusiva, domenica 30 ottobre, sarà caratterizzata da un momento di condivisione tra i giovani e gli artisti sui temi trattati durante il workshop. I concerti di giovedì e sabato sono aperti al pubblico, con ingresso gratuito, e si svolgeranno nella sala Aurora Salomone (Via Vito Saraceno, n. 1)

Al fine di cogliere le caratteristiche e le particolari attitudini dei giovanissimi partecipanti al workshop, i docenti Vilardi e Saracino seguiranno tutte le attività laboratoriali previste dal workshop.

‘E scrivevano le canzoni’ è il quarto intervento avviato nell’ambito del progetto C.R.E.A. dopo ‘Talk to Walk…together’ (25 luglio – 3 agosto 2022), e ‘Come aquile tra i monti’ (24 settembre – 23 ottobre) condotti da Daniela Delzotti e Carlo de Vita e ‘Conoscere e amare gli strumenti musicali’ (attualmente in corso) con la conduzione del Maestro Walter Farina e di Gianfranco Errichetti, presidente dell’Associazione musicale ‘R. Farina’ Orchestra di fiati di Spinazzola. Il programma del progetto nei prossimi mesi proporrà altri interessanti appuntamenti per concludersi con un seminario a cura del Maestro Peppe Vessicchio.

C.R.E.A. è stato ideato dalla Cooperativa sociale Eleos (capofila) in collaborazione con il Comune di Spinazzola e l’Istituto Omnicomprensivo Mazzini-De Cesare di Spinazzola. Alla sua realizzazione partecipano anche la Parrocchia Maria Ss. Annunziata di Spinazzola, l’Unione Dilettantistica Sportiva Nuova Spinazzola, l’A.G.E Associazione Genitori Spinazzola e gli sponsor Cereal Fer Sementi Snc - Cereal Fer Srl.

(gelormini@gmail.com)