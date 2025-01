Spopolamento aree interne, Ventola (FdI) a Bruxelles sponda col vicepresidente Fitto

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, fa sponda, sul tema dello Spopolamento Aree interne, con il vicepresidente UE Raffaele Fitto e a margine della Commissione REGI dichiara:

“La presenza del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, nella Commissione Regi, della quale sono vicepresidente, mi ha dato l'opportunità di esporre alcune proposte sulle politiche di coesione regionale. Sono convinto che, in un momento in cui le disuguaglianze territoriali aumentano, è essenziale immaginare interventi che facciano crescere e rendere prospero ogni angolo d’Europa".





“A cominciare dalle aree interne di ciascun Paese europeo, dove il progressivo spopolamento delle aree interne è un fenomeno allarmante. Qui, soprattutto, servono politiche che promuovano lo sviluppo locale, incentivando i giovani e gli imprenditori a rimanere o, meglio, a trasferirsi in queste zone, attraverso progetti per imprenditoria sostenibile, agricoltura di qualità e turismo responsabile. Ma le procedure complesse per accedere ai fondi europei rappresentano molto spesso un ostacolo per molte amministrazioni locali".

"Perciò ritengo che prima di ogni intervento sia necessaria una semplificazione delle pratiche burocratiche, accompagnata da sportelli unici di supporto e maggiore digitalizzazione. È cruciale che si individuino strumenti operativi che mettano in stretta e diretta collaborazione i beneficiari finali dei fondi e la struttura della Commissione Europea diretta da Fitto. Ad esempio misure dirette ai Comuni, soprattutto quelli più piccoli. I comuni sono le istituzioni più vicine ai cittadini e devono essere messi in condizione di agire con risorse dirette e rapide".





“Per contrastare lo spopolamento, quindi, bisogna garantire sanità, istruzione e trasporti adeguati nelle aree interne. C’è bisogno di un piano straordinario per migliorare i servizi essenziali e ridurre le disuguaglianze territoriali. Inoltre, l’istituzione di ‘aree no tax’ potrebbe essere un'ulteriore idea per rilanciare economicamente i territori svantaggiati, favorendo investimenti e creando occupazione. Al vicepresidente Fitto ho, perciò, chiesto una maggiore attenzione alle aree interne per ridurre le disuguaglianze. Sono certo che Fitto è nelle condizioni di trasformare queste idee in azioni concrete.”

(gelormini@gmail.com)