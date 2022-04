Spot Rubini, Zullo: 'Incarico diretto' Pugliapromozione: 'No, avviso pubblico'

Non c'era andato giù leggero il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, nel chiedere l’audizione del direttore di PugliaPromozione, Luca Scandale, in funzione dello spot per la Puglia commissionato al celebre registra italiano - di origini pugliesi - Sergio Rubini.

“Che al Puglia sia un’autentica meraviglia è indubbio - aveva scritto in una nota Zullo - che un regista estroso e autoctono come Sergio Rubini potesse coglierne l’anima, altrettanto, pur non essendo critici cinematografici. Per questo non giudicheremo con l’occhio di chi deve assegnare un premio alla regia e all’interpretazione per lo spot "Puglia autentica meraviglia", finanziato da PugliaPromozione. Ma lo faremo con gli occhi della serva, che deve rendicontare al padrone quanto ha speso, e in questo caso ci viene segnalato che sia stata spesa una cifra davvero spropositata".

"Ci viene riferito - continuava la nota di Zullo - che sia costato circa 340mila euro. Soldi pugliesi, di cui circa 250mila euro - esattamente 247,8mila - con procedura negoziata, senza previa autorizzazione e quindi con affidamento diretto ad una società di produzione audiovisiva leccese, Passo Uno. La soglia massima per gli affidamenti diretti per i servizi è 215mila euro più Iva, una soglia che permette a PugliaPromozione, ma non solo, di affidare finanziamenti cospicui. Un metodo, questo, che in Regione Puglia viene tantissimo utilizzato, per cui il sospetto che possano essere sempre gli stessi, o questi più di altri, è forte. Siamo certi che, con una procedura aperta - fermo restando la regia di Rubini - non si sarebbero potuti scegliere progetti di promozione turistica con più meraviglia?"

"Per questo abbiamo chiesto al presidente della Commissione regionale al Turismo, Francesco Paolicelli - concludeva Zullo - di audire il direttore di PugliaPromozione, Luca Scandale, perché venga a rendicontarci nel dettaglio la spesa sostenuta e l’iter del finanziamento, a iniziare dal rispetto del criterio della rotazione al fine di comprendere se sul mercato ci sono altri soggetti capaci di progetti audiovisivi di analoga fattura".

La replica non ha tardato ad arrivare: "Con riferimento alle dichiarazioni del Consigliere Regionale Ignazio Zullo, l’ARET-Pugliapromozione precisa quanto segue: La società di produzione “Passo Uno Cinema srl” ha risposto ad un avviso pubblico di Pugliapromozione per la produzione di contenuti multimediali e audiovisivi coerenti con il brief di comunicazione - anch’esso pubblico e, come tale, aperto a tutti gli operatori economici interessati - che l’Agenzia intende mettere in atto".

"A seguito della presentazione di quattro proposte di differenti operatori economici - precisa la replica - si è riunita una commissione tecnica, che ha proceduto ad un’articolata valutazione delle stesse, ritenendo la proposta della predetta società congrua ed efficace, per la realizzazione dello spot 'Puglia, autentica meraviglia', scritto e diretto da Sergio Rubini."

"L’affidamento e l’acquisizione di servizi di produzione artistica non è avvenuta, dunque, attraverso un affidamento diretto, come sostiene il Consigliere Zullo, bensì attraverso una procedura negoziata ex art. 63, co. 2, lett. b), nn.1-3, D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi pubblicistici (come auspicato proprio dal consigliere Zullo)".

"Si rileva, inoltre - conclude la risposta di Pugliapromozione - che l’affidamento in questione costituisce il primo rapporto instaurato tra l’Agenzia e la Passo Uno Cinema, per cui non è condivisibile, e non è comunque corretto, il “sospetto che possano essere sempre gli stessi” i fornitori dell’agenzia. D’altronde, l’avviso è ancora aperto e con nuovo budget verranno valutate ulteriori proposte, che andranno a valorizzare la comunicazione del brand Puglia attraverso l’acquisizione di contenuti artistici e originali". Tutti gli atti in oggetto sono su www.agenziapugliapromozione.it sezione amministrazione trasparente".

“Ringraziamo PugliaPromozione per la solerzia con la quale ha rispost .ha controreplicato il consigliere Zullo (FdI) - ma i nostri dubbi restano per questo è bene che il confronto avvenga nella sede istituzionale della Commissione regionale, dove abbiamo già presentato la richiesta di audizione del direttore Luca Scandale”

