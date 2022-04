Stati Generali dell’Export, la Puglia al centro di una strategia nazionale

Presentare tutte le opportunità regionali e nazionali per sostenere i processi di internazionalizzazione e creare nuove prospettive in un contesto economico in continua evoluzione.

Si è svolta con questo obiettivo, presso la Nuova Fiera del Levante, l’iniziativa “Stati Generali dell’Export Puglia” organizzata da Regione Puglia e ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Stati regionali expo Puglia4Guarda la gallery

Presenti oltre 100 aziende pugliesi attive in numerosi settori tra cui design, aerospazio, artigianato, interessate ad avviare o a rafforzare la propria presenza all’estero.

I vari soggetti istituzionali presenti che si occupano di internazionalizzazione - tra questi il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia ICE e Cassa Depositi e Prestiti - hanno presentato i numerosi strumenti a disposizione delle aziende per garantire la formazione dei dipendenti e per supportare attraverso appositi strumenti finanziari la propria strategia internazionale.

“L’iniziativa di oggi - ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci - che l’Agenzia Ice ha voluto qui da noi, mette la Puglia al centro di una strategia nazionale che punta sull’export. Non a caso abbiamo voluto si svolgesse proprio presso la Fiera del Levante che è il simbolo della volontà delle aziende pugliesi di promuovere i propri prodotti e servizi nel mondo e che sta ripartendo dopo il blocco causato dalla crisi pandemica!.

Stati regionali expo Puglia2Guarda la gallery

!Guardare ai diversi mercati, guardare oltre i propri confini, è indispensabile e necessario - ha aggiunto Delli Noci - come dimostra la situazione economico finanziaria in continua evoluzione. Per questo, abbiamo voluto offrire alle imprese pugliesi una giornata di informazione sui principali incentivi esistenti sia per professionalizzarsi sia per sostenere i propri processi di internazionalizzazione!.

"La Puglia vanta grandi eccellenze, ha già conquistato numerosi mercati, è dunque il momento giusto per spingere su una strategia condivisa a livello nazionale che tenga anche in considerazione la straordinaria posizione della Puglia nel Mediterraneo”.

“Siamo contenti di essere in Puglia con la Regione e con gli altri attori del sistema Paese per incontrare le imprese - ha dichiarato Carlo Ferro, presidente di Agenzia ICE. Gli Stati Generali dell’Export sono un’iniziativa con cui Ice Agenzia vuole essere insieme alle Regioni portatore di un messaggio per tutte le imprese, in particolare per le piccole e medie. Il sistema Paese è cambiato, ha messo in campo nuove azioni e più risorse per aiutare le imprese ad internazionalizzarsi. Vogliamo che i nostri servizi siano conosciuti a tutti e per questa ragione la collaborazione con gli attori coinvolti è fondamentale”.

(gelormino@gmail.com)