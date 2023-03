Stati Generali della Scuola, si riparte dalla Puglia “Aspettando #sgs2023”

Sabato 25 marzo evento aperto al pubblico: dopo la presentazione del libro “Lasciarsi ribaltare, la scuola è aperta a tutti” di Lucia Suriano, talk sui nuovi orizzonti della scuola.

Dopo la prima edizione tenutasi a dicembre scorso a Matera (https://www. statigeneraliscuola.com/sgs- 2022-matera/ ) lo staff degli Stati Generali della Scuola, in attesa della seconda, ha organizzato alcune tappe itineranti di “Aspettando #sgs2023”.

Scuola Stati GeneraliGuarda la gallery

La prima dal titolo “I nuovi orizzonti della scuola: quale sfida educativa?” si terrà a Minervino di Lecce, dal 23 al 25 marzo in presenza e il 18 aprile online (a numero chiuso, per i soli docenti).

Partendo dai libri, dai loro autori, da chi la scuola la fa e la vive, dalla formazione dei docenti e dal coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, gli Stati Generali della Scuola, ideati e diretti dalla giornalista Elisa Forte hanno l’obiettivo di dare voce e mettere in vetrina chi la scuola la vive, chi la fa e chi vuole essere attivista del cambiamento della scuola che si genera con un confronto vero e partecipato dal basso.

Il nuovo percorso 2023 parte dalla Puglia e nel corso dell’anno coinvolgerà diversi stakeholder del settore sia per indagare l’evoluzione di modelli che riguardano l’istruzione sia per analizzare il confronto tra la comunità scolastica e le istituzioni. Riparte mettendo al centro i docenti e lo fa in una scuola modello della regione, all’Istituto Comprensivo “Minervino di Lecce” avvalendosi della partecipazione, per la prima volta in Puglia, di Irene Zagrebelsky, trainer certificata a livello internazionale di Comunicazione nonviolenta dal Center for Nonviolent Communication degli Stati Uniti ed esperta di Teatro dell’Oppresso.

“L’Istituto Comprensivo Minervino di Lecce - dichiara la dirigente Silvia Albertone - ospita la tappa di “Aspettando gli sgs2023” con la consapevolezza che la comunicazione nonviolenta sia elemento caratterizzante e imprescindibile per formarsi come docenti, studenti, cittadini. La Scuola, che adotta l’orientamento montessoriano, riconosce nelle modalità di comunicazione un pilastro della relazione educativa e didattica, facendo proprie le indicazioni di Maria Montessori, quando sosteneva che il linguaggio è alla base della vita sociale in quanto determina quella trasformazione dell’ambiente che noi chiamiamo civilizzazione”.

“L’Istituto - aggiunge - valorizza momenti ed iniziative volte ad incentivare le forme di comunicazione nonviolenta, l’empatia, il rispetto, la pace, la gentilezza, la poesia con l’obiettivo di assolvere a tutte le funzioni della scuola: dall’acquisizione delle competenze di base e trasversali previste dalla normativa a quelle dettate dalla contemporaneità con le sue emergenze educative e relazionali. L’IC è pronto a lasciarsi coinvolgere attivamente nella ricchezza della formazione con la certezza che la crescita delle nuove generazioni passi attraverso il valore di una comunità professionale attenta e consapevole”.

“Parole che aprono, parole che chiudono- La Comunicazione nonviolenta, una risorsa nelle mani degli insegnanti” è questo il titolo per i tre incontri di formazione ospitati dall’ IC Minervino di Lecce e che vogliono essere uno spazio dedicato agli insegnanti per accrescere i propri strumenti e la consapevolezza dell’importanza e dell’impatto che la comunicazione ha sulla qualità delle relazioni, spiega la formatrice Irene Zagrebelsky.

lucia surianoGuarda la gallery

E aggiunge: “Attraverso un approccio sia teorico sia pratico, andremo a conoscere e iniziare a sperimentare la Comunicazione nonviolenta, sviluppata da Marshall Rosenberg e utilizzata in tutto il mondo per facilitare la comunicazione con sé stessi/e e con le altre persone, come strumento di facilitazione della comunicazione e per navigare i conflitti e trasformarli in occasioni per crescere insieme. Un processo in quattro passi, uno strumento concreto per ripensare il modo in cui ci esprimiamo e ascoltiamo gli altri e che ci invita a focalizzare la nostra attenzione, ad esprimerci e ad ascoltarci a partire dalle nostre emozioni e dai nostri bisogni, tra auto-empatia, ascolto empatico e capacità di chiedere quanto vogliamo in un modo che crei apertura, dialogo, collaborazione e relazioni di qualità tra studenti, colleghi, famiglie”.

Il progetto è patrocinato e finanziato dalla Regione Puglia, assessorato all’Istruzione.

L’evento pubblico: sabato 25 marzo dalle 16,30. Accesso libero

Nell’aula consiliare del Comune di Minervino di Lecce (via Duca degli Abruzzi) saranno raccontate “Storie di una scuola diversa”. Dopo i saluti e gli interventi di Ettore Caroppo, sindaco di Minervino di Lecce e delegato regionale all’Istruzione di Anci Puglia; di Vincenzo Melilli, dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Lecce e di Silvia Albertone, dirigente dell’ Istituto Comprensivo Statale Minervino di Lecce, Elisa Forte, giornalista, ideatrice degli Stati Generali della Scuola presenta il libro “Lasciarsi ribaltare, la scuola è aperta a tutti” (edizioni la meridiana) di Lucia Suriano, docente, formatrice e autrice.

Seguirà un talk al quale parteciperanno oltre all’autrice del libro, Cardenia Casillo, imprenditrice e presidente della Fondazione Vincenzo Casillo, Valeria Piscopiello, assessora alle Politiche della Scuola e attività scolastiche, Politiche Sociali e Giovanili del Comune Matera, Cristina Sunna, Responsabile per l’attuazione del Sistema integrato zerosei, Regione Puglia, Centralità e prospettive della formazione congiunta zerosei in Puglia ed Elvira Zaccagnino, direttrice delle edizioni la meridiana.

elisa forteGuarda la gallery

“#sgs continua ad essere cantiere di discussione permanente onlife e online - sottolinea Elisa Forte - il sito il sito www.statigeneralidellascuola. com e i social restano luoghi di scambio e confronto per tutti e tutte coloro che si occupano e preoccupano di educazione e istruzione. Sono attivi i questionari https://www. statigeneraliscuola.com/il- manifesto/ ai quali ciascuno è invitato a rispondere al fine di aggiornare a fine 2023 il Manifesto. La prima stesura che raccoglie i pareri di migliaia di genitori, docenti, dirigenti e studenti è già stata consegnata al Ministero dell’Istruzione e del Merito”.

(gelormini@gmail.com)