Street Art in Puglia, da Stornarella al Quartiere San Paolo-Bari: i muri album

Dai murales sudamericani ai muri album delle nostre periferie, la Street Art assume sempre di più la veste di nuovo linguaggio artistico diffuso. anche in Puglia.

Era una caratteristica attraente nel borgo San Giuliano a Rimini, con le riproduzioni ispirate ai capolavori di un concittadino eccellente come Federico Fellini; l'idea aveva stimolato l'estro creativo di alcuni giovani di un piccolo centro della Capitanata: Stornarella in provincia di foggia, per poi essere ripresa e valorizzata dalla vicina Stornara, che ne ha fatto motivo artistico per assurgere al rango di capitale pugliese dei murales.

L’arte di strada è quindi diventata un fenomeno culturale di grande rilevanza sociale, che anche a Bari - da un po’ di tempo - vede moltiplicarsi i praticanti della “Street Art”, con lo scopo primario di abbellire le periferie delle città, rendendole più accoglienti e inclusive.

L’utilizzo dell’arte urbana, oltre a migliorare il contesto urbano, ha contestualmente una importante finalità sociale: stimolare il senso di appartenenza e la partecipazione attiva dei residenti. Oggi, anche il quartiere “San Paolo” di Bari, è diventato teatro di questa scommessa, vestendo gli abiti di una galleria a cielo aperto.





Niente tela e cavalletto, ma spazi urbani. In questo caso palazzine a cui è stata data un’anima, vere e proprie opere d’arte davanti agli occhi dei cittadini. Dieci opere realizzate con creatività e grande maestria da artisti del panorama locale, nazionale e internazionale, sulle facciate di edifici di proprietà di Arca Puglia Centrale, con l’obiettivo di avviare un percorso di riqualificazione del più grande quartiere di Bari.

Via Saverio Altamura, una strada che quasi nessun cittadino di Bari fino a ieri conosceva, è diventata una meta di visita, un luogo dove fruire della bellezza dell’arte. Dieci raffigurazioni di grande impatto nell’ambito di un progetto QM dell’Associazione Mecenate 90 finanziato dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia.

L’inaugurazione delle opere di street art è avvenuta alla presenza del Sindaco Antonio Decaro, della consigliera Micaela Paparella, del Segretario dell’Ass.ne Mecenate 90 Ledo Prato, e di altri rappresentanti istituzionali baresi. Ha fatto seguito una visita guidata in compagnia dei curatori artistici del progetto, Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, in collaborazione con la Delegazione FAI di Bari diretta da Gioacchino Leonetti.

"Questo progetto non risolve i problemi del Quartiere San Paolo - ha sottolineato il Sindaco Decaro - che ne ha tanti e su cui stiamo lavorando, ma è un primo passo per portare una ventata di bellezza e far crescere lo spirito di comunità e di orgoglio cittadino".

