Stupefacenti, 8 arresti ad Altamura: eroina chiamata 'Padre Peppe'

In territorio di mulini e sfarinati vari ci si sarebbe aspettato l’utilizzo di termini ‘fuorvianti’ più convenzionali. Invece, questa volta ad Altamura (Ba) è stato usato il riferimento a una bevanda alcolica ben conosciuta in loco: ‘Padre Peppe’, che serviva a coprire le richieste di eroina.

Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero messo in piedi una fiorente attività di vendita illecita di stupefacenti, che raccoglieva acquirenti anche in provincia di Matera. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, a tal proposito, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, per 8 indagati. Su di loro ora pende l'accusa di spaccio a di eroina nelle zone di Altamura.

L’indagine è partita dalla segnalazione, di molti cittadini, di particolari movimenti sospetti presso un bar della zona. I militari avrebbero, pertanto, accertato la presenza sul territorio di numerosi soggetti che in concorso tra loro, ma senza un vincolo associativo, avevano posto in essere una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

“Apprendiamo dell’arresto di otto persone per spaccio di sostanze stupefacenti nei vicoli del centro storico di Altamura”, ha dichiarato il Consigliere Regionale Francesco Paolicelli (Pd), “A nome mio e degli altamurani, voglio esprimere gratitudine ai Carabinieri di Altamura e alla Magistratura, che grazie al lavoro incessante condotto sul territorio hanno portato alla luce questi fenomeni criminosi”.

“Ma un grande plauso va fatto anche ai residenti del centro storico - ha sottolineato Paolicelli - che, con estremo coraggio, hanno incessantemente denunciato ciò che accadeva sotto i loro occhi. Sono loro la parte bella della nostra comunità, che ci ricorda che il centro storico di Altamura è destinato a essere il fiore all’occhiello del turismo nell’Alta Murgia, e non di certo una piazza dello spaccio. Ora continuiamo ad andare avanti così, seguendo la scia della legalità e della giustizia, denunciando e facendo emergere il volto pulito della città”.

