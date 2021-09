Subappennino Dauno, nel foggiano è 'tartufo mania'

E’ ‘tartufo mania’ a Foggia con il diamante della terra del Subappennino Dauno, presentato dai contadini e dalla contadine ai consumatori nelle prime giornate di pioggia settembrina, dopo l’estate torrida per l’anticiclone Lucifero.

L’appuntamento è fissato per giovedì 9 settembre, dalle ore 10,00, nel mercato di Campagna Amica di Viale della Repubblica 80 a Foggia, con gli agricoltori di tutta la Capitanata, i cuochi contadini degli agriturismi di Campagna Amica e gli chef dell’Associazione Cuochi di Capitanata.

La ricerca dei tartufi praticata già dai Sumeri - riferisce la Coldiretti regionale - svolge una funzione economica a sostegno delle aree interne boschive, dove rappresenta un'importante integrazione di reddito per le comunità locali, con effetti positivi sugli flussi turistici, come dimostrano le numerose occasioni di festeggiamento organizzate in suo onore.

Per l’occasione sarà diffuso il primo rapporto sulla coltivazione, sulla raccolta, sui mille usi del tartufo, sulle curiosità storiche e sui consigli su come tagliarlo e come conservare il tartufo.

