Successo della Puglia a The National Wedding Show - Londra

La regione della Puglia ha fatto il suo grande ingresso sulla scena internazionale del wedding alla fiera The National Wedding Show a Londra, grazie ad "Apulia in Love", un progetto straordinario ideato da Flavia De Filippis founder dell'agenzia di comunicazione e marketing a Bari, Mev Marketing Evolution.

Questo evento eccezionale ha visto la partecipazione di diverse aziende pugliesi della filiera del matrimonio, che hanno unito le forze per rappresentare al meglio la bellezza e l'eleganza delle nozze in Puglia. Grazie al patrocinio di Confindustria e Puglia Promozione, "Apulia in Love" ha potuto esporre la ricchezza culturale e paesaggistica della regione e offrire ai visitatori internazionali un'esperienza unica nel mondo del matrimonio.

L'obiettivo di "Apulia in Love" è quello di promuovere la Puglia come destinazione di matrimonio di classe mondiale e di offrire agli sposi di tutto il mondo l'opportunità di realizzare il loro sogno di nozze in un ambiente idilliaco. Con il suo patrimonio storico, paesaggi mozzafiato e cucina straordinaria, la Puglia è il luogo ideale per celebrare l'amore.

Flavia De Filippis, la mente creativa dietro questo progetto, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di essere qui a The National Wedding Show e di condividere la bellezza della Puglia con il mondo. Questa è solo la prima di molte iniziative a firma 'Apulia in Love', e siamo pronti a far brillare la nostra regione sul palcoscenico internazionale del matrimonio."

"Grazie al successo ottenuto in questa prima edizione - ha aggiunto - 'Apulia in Love' si prepara a rappresentare il wedding in tutto il mondo nelle prossime edizioni. La Puglia ha dimostrato di essere una destinazione da sogno per le nozze, e non vediamo l'ora di accogliere sposi da ogni angolo del pianeta per creare ricordi indimenticabili".

Partner progetto:

Viola Tarantino Emotions in Puglia

Venues:

Torre Santa Maria (Molfetta)

Villa Astoria (Molfetta)

Villa Carafa (Andria)

Villa Sant'Elia (Trani)

Masseria Santa Chiara (Conversano)

Masseria Maldarizzi (Laterza)

Masseria Papaperta (Castellana Grotte)

San Marco Antico Relais (Bitonto)

Stakeholder:

Orcetta

Colle di seta

La Boiserie dei Rosoquori

Wake Up Make Up

We Are Hair Lab

Apulia Catering

Donatella Piccarreta

Mi Specchio

Flamingo Photo Collective

Flavio Centrone Film

