Svicom "C'è tempo per gli altri" far fronte alla fragilità economica e sociale

Tutto pronto per la presentazione del progetto “C’E’ UN TEMPO PER GLI ALTRI”, promosso da Svicom, tra le società leader nel Retail Real Estate italiano, finalizzata a sostenere TempoSospeso.org, il nuovo progetto del network solidale Lab00 Onlus in collaborazione con Banca delle Visite, nato per offrire servizi sanitari e assistenziali ai cittadini in situazioni di fragilità economica e sociale anche temporanea.

Nei mesi di maggio, giugno e luglio, in 6 Centri Commerciali Mongolfiera della Puglia gestiti da Svicom (Mongolfiera Bari S. Caterina, Japigia, Pasteur, Taranto, Andria e Foggia), si svolgerà un programma di iniziative di prevenzione con prestazioni di “sanità leggera” gratuite per tutti gli utenti, grazie al progetto TempoSospeso.org - realizzato in collaborazione con Banca delle Visite - e grazie a Croce Rossa Italiana.

Alla presentazione, in programma LUNEDI’ 16 maggio alle ore 11.30 c/o il Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina di Bari, interverranno:

Francesca PINZONE - Responsabile Marketing Svicom

Francesco LASAPONARA - Executive Vice-Presidente Lab00 Onlus

Antonello CECI - anca delle Visite referente Puglia

Avv. Raffaele Pio DI SABATO - Vice-Presidente Regionale Puglia Croce Rossa Italiana

Roberto PELLEGRINI - Ceo Media Trade Company

