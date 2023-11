Taranto, 'Il Sogno di Rubik' allo Spazioporto

di Vito Piepoli

Sabato 25 novembre alle ore 21 e 30, la band “Il Sogno di Rubik” si esibirà a Spazioporto di Taranto. Considerati tra i “protagonisti del Prog Italiano del nuovo millennio” nel libro “Dialoghi Prog” di Donato Ruggero, “Il Sogno di Rubik” nasce nel 2015 da un’idea di Francesco Festinante e Cosimo D’Elia.

Il rock progressivo, o prog o prog rock, nacque rispondendo all’esigenza di dare alla musica rock maggiore spessore culturale e credibilità. Indica la progressione del rock dalle sue radici blues, a un livello maggiore di complessità e varietà compositiva, melodica, armonica e stilistica.

Il Prog favorì strumentazioni e tecniche compositive frequentemente associate alla musica classica, al jazz o alla musica colta in genere, creando brani anche con lunghe suite, includendo influenze sinfoniche, temi musicali estesi, ambientazioni e testi fantasy, complesse orchestrazioni.

Il rock progressivo conobbe il suo picco di popolarità negli anni ’70 con il successo dei Pink Floyd, Genesis, King Crimson e così via. Il nome “Il Sogno di Rubik” deriva dallo stile teatrale, narrativo e musicalmente ricco di colori, chesembra essere la perfetta risposta ad un quesito piuttosto originale: quale potrebbe essere la colonnasonora dei sogni dell’inventore del mitico cubo?

Il Sogno di Rubik evoca attività, interpretazioni, visioni, immagini, scene, allucinazioni, che hanno caratteri analoghi a quelli del sogno. Irreali, rarefatte, fantastiche nelle atmosfere, nelle esaltazioni, nei deliri, nella poesia, nei sapori del loro stato crepuscolare.

Nel 2016 vengono scelti da Piero Pelù e Ghigo Renzulli (LITFIBA) per interpretare il brano “Tango” nella compilation commemorativa dell’album “17re” e Rockit, il più grande portale di musica italiana, ha definito la loro cover “degna di nota”.

Nel 2017 condividono il palco con Management del dolore postoperatorio e Luca Madonia. Nel 2020 pubblicano il primo concept album “Tentacles and Miracles” per la GTMusic. Nel 2021 iniziano una collaborazione con Richard Sinclair (Caravan, Camel, Robert Wyatt, etc.) che darà luogo a concerti e registrazione di materiale inedito.

Nel 2022 firmano con la M.P.&Records (etichetta di: Rick Wakeman, le Orme, Bernardo Lanzetti, Reale accademia) ed esce il loro secondo disco intitolato “Stati equivoci dell'essere” con lapartecipazione di Richard Sinclair.

“Ritenuti autori di un cambiamento” (Truemetal), aprono i concerti degli “OSANNA” e dei “THETRIP”. Sono riusciti ad attirare l’attenzione di radio, webzine, riviste e critici a livello globale, ottenendo ottimi risultati, con giudizi che li vede protagonisti di prestigio:

• In Giappone un “capolavoro” (Gardenshed);

• 9/10 di valutazione in Quebec-Canada (Profilprog)

• inserito nei migliori 40 dischi d'avanguardia del 2020 in Cina (Zhuanlan Zhihu)• 13/15 di valutazione in Germania (BabyBlaue)

• “un disco straordinario!” In Argentina (Gigantesgentiles)

• “un album maestosamente realizzato” in Francia (Rivista Big Bang nr.111)

• “un lavoro eclettico e dalla maestosità compositiva” in Italia (Melius club)• tra i 10 migliori dischi prog 2022 negli U.S.A. (ProgressiveRockCentral)

• un “Must Have” in Olanda (Background Magazine)• 8.5/10 di valutazione negli U.S.A. (House of Prog).Per l’occasione saranno disponibili i due cd della band e la t-shirt.

I biglietti sono disponibili su DICE https://link.dice.fm/Rc9a78cb3f43