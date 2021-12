Taranto, Maldarizzi e BCC San Marzano: l'ibrido fa sul serio

Con Maldarizzi Automotive S.p.A. arriva a Taranto il Mercedes-Benz EQ TOUR 2021, il roadshow italiano per presentare la nuova gamma elettrica e plug-in hybrid della Stella di Stoccarda, con la possibilità di provare su strada una esperienza di guida 100% sostenibile, 100% performante, 100% sicura.

Sabato 18 e domenica 19 dicembre, Maldarizzi Automotive S.p.A. in collaborazione con BCC San Marzano ospita nel cuore di Taranto, in Piazza Maria Immacolata, il meglio dell’ibrido plug-in e dell’elettrico targati Merced-Benz: l’innovativa EQC, primogenita della nuova famiglia 100% elettrica di Mercedes-Benz e la Nuova Classe A-EQ, contraddistinta dalla sigla 250e, la motorizzazione che permette di sfruttare la disponibilità elettrica per gli spostamenti quotidiani e la combinazione vincente tra motore benzina e propulsore elettrico nelle lunghe e medie percorrenze.

Maldarizzi Automotive S.p.A. e BCC San Marzano si fanno promotrici di un messaggio di sostenibilità e rispetto del Territorio, per far vivere ai propri Clienti una esperienza di guida 100% sostenibile, 100% performante, 100% sicura.

“Fare rete per dare impulso allo sviluppo del territorio è la nostra mission da sempre”, hanno commentato dalla Mercedes-Benz EQ TOUR 2021 e il presidente della BCC San Marzano Emanuele di Palma – “In particolare, le sinergie, come questa, che promuovono i temi della sostenibilità e della transizione energetica rappresentano il vero motore dello sviluppo futuro. Sosteniamo con grande entusiasmo l’iniziativa di Maldarizzi Automotive S.p.A. perché da un lato rafforza il nostro impegno a favore dell’ambiente e delle energie rinnovabili e dall’altro è in linea con il nostro ruolo di banca locale, che funge da collettore e amplificatore di best practise nella comunità di riferimento".

"La mobilità sostenibile - hanno chiosato - passa necessariamente per una riduzione delle emissioni e in questo quadro la mobilità elettrica è un’evoluzione tecnologica imprescindibile, sia per il suo importante contributo alla decarbonizzazione del settore trasporti, sia per il potenziale contributo che la gestione intelligente delle ricariche può dare all’accelerazione della transizione energetica, sia per il miglioramento della qualità dell’aria e dei livelli di inquinamento acustico”.

Mercedes-Benz EQ TOUR 2021| PiazzaMaria Immacolata, Taranto | 18-19 Dicembre dalle h. 10:00 alle 13:00

(gelormini@gmail.com)