Taranto, Medimex, le Scuole della Musica: Musicarium e Music Factory

Il Medimex organizza il Musicarium, le scuole di musica aperte a qualunque livello di competenza, pensate per favorire la formazione degli studenti e dei professionisti in diversi aspetti chiave di ogni progetto musicale. Al Teatro Fusco per lavorare al live dei Comrad di Giosada. Allestire un live significa, anche, lavorare al suono, alle luci e ai video, per la riuscita di uno show corretto, coerente e coinvolgente per il pubblico.

È quello che si propongono di fare i tre tutor nei quattro giorni di lavoro con classi da 6 persone selezionate. Sono Antonio Porcelli, per Live Sound Engineer, Carlo Pastore per il Live Show Design e Fabio Dell’Anna per la parte video. E la band che sale sul palco? Sì, sono proprio i Comrad di Giosada.

Setup, missaggio, collaborazione e problem solving sono le parole chiave per la gestione del Sound; progettazione, lighting plot, ascolto e interazione con i video quelle per il disegno luci dello show; gestione del mediaserver, sincronizzazione dei contenuti, mapping video, integrazione con le luci per la parte video. Al Fusco, ci sarà da sudare e divertirsi!

Podcast e contenuto digitale, la sfida di Rockit Podcast e contenuto digitale, sono due forme di comunicazione diverse: la prima è ampiamente diffusa, visto l'incremento rilevato dai dati di ascolto e di fruizione; la seconda rappresenta una sfida che Rockit vuole lanciare in un contesto ricco di energia come il Medimex. Gabriele Beretta e Teo Cremonini lavoreranno con un gruppo di 8 persone alla creazione di un podcast da zero, mentre Dario Falcini lavorerà, anche lui con un gruppo simile, alla creazione di una redazione, per dare vita a una fanzine digitale che narri l'evento con le sue mille sfaccettature. È quello che Rockit fa, ogni anno, con il festival milanese di MI AMI, e che ha deciso di replicare, in maniera partecipata e collaborativa, al Medimex, su cui di cose da dire ce ne sono parecchie.

In studio con un Grammy Award Winner e l'AI - Marc Urselli s’appresta a vivere, con al massimo 5 partecipanti, tre giornate di lavoro intenso su di un progetto concreto e ad affrontare un’intera sessione di registrazione e una di missaggio in studio, compresa la scelta e il posizionamento dei microfoni. Queste giornate permetteranno di approfondire ogni aspetto del lavoro compreso l’impatto che l’intelligenza artificiale ha, e certamente avrà sempre più in futuro, sul settore discografico. E del modo in cui questa può essere già oggi utilizzata a beneficio dell’artista e del suo progetto musicale.

Workflow, editing e postproduzione, ma anche strada, suono, rumore e l'incontro ravvicinato con i fan Giovanni Canitano allestisce un laboratorio fotografico completo, della durata di tre giorni con attività teoriche e pratiche dedicato a un gruppo di 10 persone. La teoria, con lezioni di tecnica fotografica, di gestione del flusso di lavoro, di editing e di postproduzione anche con l’ausilio dell’AI, si accompagna la pratica, con sessioni live di fotografia agli showcase in programma allo Spazioporto e la street photography in occasione del concerto attesissimo dei The Smile, per riflettere e vivere il rapporto tra la fotografia e il pubblico della musica e gli eventi di massa. Le lezioni del Musicarium sono aperte a ogni livello di competenza. Sono tutte su selezione, tranne quelle al Teatro Fusco. A conferma della partecipazione si chiede l'acquisto di un ticket di 8 euro. Tutte le info nelle singole schede. Info su medimex.itEDU

Dal 20 al 22 giugno al Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello” torna anche #MedimexMusicFactory, realizzata in collaborazione con Sony Music Publishing, che quest’anno prevede le categorie colonne sonore per cinema e serie TV e cantautorato ed è rivolta a 10 compositori (età max 35) e 18 cantautori (età max 30).

Al termine della Factory, per 2 partecipanti selezionati, uno per ogni categoria, Sony prevede due premi. Nella categoria colonne sonore è prevista una giornata di lavoro (a Roma, con copertura delle spese da parte di Sony) con uno dei tutor; nella categoria cantautorato è prevista la produzione, pubblicazione digitale e promozione di un proprio singolo, con un’etichetta discografica.

Info e iscrizioni: https://www.medimex.it/mmf-2024/medimex-music-factory-2024/

