Taranto, nasce il 'Presidio Insieme per la Costituzione'

Dal 25 dicembre 2021 il Movimento Reattività Taranto fatto da cittadini liberi, apre un presidio fisso in Viale Unicef nei pressi del centro Sportivo Meridiana. Il Presidio avrà varie finalità sul territorio pugliese e si chiamerà: 'Presidio Insieme per la Cstituzione'.

Sarà uno sportello al cittadino per un avere un contatto diretto con il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) pugliese del Ministero della Salute, per quanto riguarda le cure domiciliari, i controlli personalizzati sulla propria compatibilità ai sieri e alle cure disponibili, le informazioni sui kit di medicinali da tenere in casa per intervento tempestivo su infezione da Covid19, le informative sui controlli da effettuare per idoneità ad eventuali esenzioni.

Inoltre potrà disporre di un contatto diretto con tutti i legali che svolgono pratiche di ricorsi su sospensioni lavorative da green-pass, con figure ed associazioni in merito all’ istruzione parentale.

Saranno disponibili informative su iniziative solidali quali trasporti e lavoro, su iniziative reali e concrete per resistere all’attuale regime e la creazione di alternative concrete e tangibili di indipendizzazione dall’attuale sistema societario. Verranno pianificate eventuali raccolte solidali di alimenti, vestiario ed aiuti economici per i più bisognosi.

“Tutto questo è la concretezza che noi come popolo abbiamo la responsabilità di realizzare dato che chi dovrebbe essere NOSTRO SERVITORE come il governo vuole invece fare da PADRONE!!!” si legge in una loro nota stampa.

Per informazioni contattare il Referente Passiatore Ubaldo al numero 347 6686979, è disponibile l’indirizzo email movimentoreattivitataranto@gmail.com .