Taranto, pit-bull a spasso col padrone trova neonato abbandonato

L'American Pitbull al guinzaglio col padrone ha cominciato ad abbaiare forte nei pressi del cassonetto dei rifiuti in zona via Pisanelli a Taranto: è in quel momento che il padrone ha notato una busta di plastica con qualcosa che si muoveva. Pochi attimi e il bambino appena nato si è rivelato: era avvolto in una coperta e aveva ancora il cordone ombelicale. Accanto a lui anche un peluche.

Immediata la segnalazione d'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e un'ambulanza del 118. Il neonato è stato recuperato e trasportato d'urgenza all'Ospedale Santissima Annunziata. Secondo quanto trapelato le sue condizioni di salute sarebbero buone. Ora scatteranno le indagini, per capire chi lo ha lasciato e le circostanze in cui sono avvenuti i fatti.