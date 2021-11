Taranto sfiducia Melucci, Lopane (CON): 'Atto gravissimo ne soffrirà la città'

Taranto: sfiducia al sindaco Melucci, Lopane (CON): “Gravissimo scioglimento anticipato dell’amministrazione, penalizzata la ripartenza della città”.

Una nota del presidente del gruppo consiliare ‘CON Emiliano’ Gianfranco Lopane sullo scioglimento anticipato dell’Amministrazione Melucci, causato dalle dimissioni di 17 consiglieri comunali (di minoranza e di maggioranza)

“Ciò che si è consumato a Taranto nelle ultime ore - ha dichiarato il presidente del gruppo CON, Gianfranco Lopane - è un atto politico che ha poco a che fare col bene comune e con la buona amministrazione della città. La boriosa e miope, se non del tutto folle, fuga in avanti di chi ha beneficiato del proprio ruolo in Consiglio comunale, restituisce la misura di quanto gli interessi personali eclissino la serietà a cui è chiamata la politica".

"Una serietà che - ha aggiunto Lopane - specie in questa fase delicata di ripartenza economica, di lavoro sui progetti da candidare ai fondi del PNRR, ma anche di scelte strategiche per le nuove programmazioni e di appuntamenti rilevanti, come i Giochi del Mediterraneo, ha ricadute ancor più dirette sull’interesse collettivo: il commissariamento che per 7 mesi traghetterà Taranto alle nuove elezioni - attraverso l’ordinaria amministrazione - fiaccherà alle gambe una città pronta a percorrere la strada del rilancio in un ruolo di centralità nel Mezzogiorno.

"A Rinaldo Melucci il supporto del gruppo consiliare e del movimento CON - ha ribadito il presidente di CON - affinché questo sia il momento di guardare avanti con lo stesso coraggio che ha contraddistinto gli anni di amministrazione e di cui il Capoluogo di provincia ionico ha estremo bisogno. I risultati positivi del sindaco Melucci - ha concluso Lopane - sono sotto gli occhi di tutti, il lavoro profuso per la città, per tutti i tarantini, può solo accentuare la differenza con chi ha contribuito a questo spiacevole epilogo”.

(gelormini@gmail.com)

