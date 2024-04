Taranto, Ultrasuoni Music Fest sulla Rotonda del Lungomare

di Vito Piepoli

Kool & The Gang (anche a Bologna), Earth Wind & Fire, Creedence Clearwater Revival, David Morales feat, Julie Mcknight li potrete vedere fare tappa solo a Taranto in Italia, alla Rotonda del Lungomare. Si tratta dell’evento Ultrasuoni Music Fest che si svolgerà dal 24 al 27 luglio.

Kool & The Gang, si esibiranno il 24 luglio. Dal 1969 la band ha influenzato la musica di tre generazioni ed è diventata una vera leggenda dell'industria discografica. Grazie a brani iconici come Celebration, Cherish, Jungle Boogie, Summer Madness e Open Sesame, hanno vinto due Grammy Awards, sette American Music Awards, 25 successi R & B(Rhythm & Blues) nella Top Ten, nove successi Pop nella Top Ten e 31 album d’oro e di platino.

Da Nairobi a Newark, i Kool & the Gang si sono esibiti ininterrottamente più a lungo di qualsiasi altro gruppo R&B della storia e i loro arrangiamenti funk e jazz li hanno resi la band più gettonatadi tutti i tempi. E ogni anno, anche dopo mezzo secolo, la band molto richiesta, produce un programma ininterrotto di spettacoli in tutto il mondo.

La band Earth, Wind & Fire, che si esibirà il 25 luglio è una leggendaria band funk, soul e R&B degli anni Settanta. Prese il nome dai tre elementi del segno zodiacale del fondatore Maurice White (sagittario). Era famosa per gli show dal vivo pieni di luci ed effetti pirotecnici e per gli arrangiamenti che utilizzavano la kalimba (antichissimo strumento africano) e gli assoli degli ottoni.

Le loro canzoni più famose Shining Star, September, Boogie Wonderland, Serpentine Fire, Afterthe Love Has Gone, Sing a Song e una cover dei Beatles, Got to Get You Into My Life, sono riconoscibili per il ritmo allegro, le linee di basso elettrico, gli interventi della tromba e i cori vocali molto soul, mescolando il rock, il blues e il jazz.

I Creedence Clearwater Revival che sono forse il più importante gruppo rock di tutti i tempi, suoneranno il 26 luglio. Non hanno il sound psichedelico tipico del periodo, ma affondano le loro radici musicali nel rock americano, nel blues, nel country e nel rock’n’roll. Nella loro produzione alternano cover riarrangiate e brani originali. Con il loro sound unico hanno ispirato numerose band ed artisti finoad oggi.

I Creedence Clearwater Revival lanciarono alcune canzoni entrate nella storia del rock e sono tuttora suonate e cantate in tutto il mondo: le immortali Proud Mary, Have You Ever Seen TheRain, Who’ll Stop The Rain, Green River. Ma sono tantissimi i loro pezzi noti e di valore.

Il 27 luglio si esibirà David Morales in collaborazione con Julie Mcknight. David Morales è un DJ nato a New York venerato in tutto il mondo, un produttore discografico, cantautore, vincitore del Grammy Award. Ha prodotto e remixato oltre 500 dischi, per un elenco stellare di artisti multi-platino, tra cui Mariah Carey, U2, Michael Jackson, Aretha Franklin, Madonna e Whitney Houston.

David Morales ha trasceso i generi musicali per creare un marchio globale. Le sue produzioni musicali sono apparse in film e programmi televisivi famosi, tra cui Il diavolo vestePrada, Tartarughe Ninja 2, Non scherzare con Zohan e Star (serie TV). La prolifica carriera di produzione di Morales ha preso il massimo negli anni ‘90 con l’uscita delsuo album di debutto solista, The Program di David Morales & The Bad Yard Club e con centinaia di remix (Dreamlover di Mariah Carey, Throb di Janet Jackson, Where Love Lives di AlisonLimerick, Finally di CeCe Peniston, Space Cowboy di Jamiroquai, Plastic Dreams di Jaydee).

Sarà in collaborazione con David Morales, Julie Mcknight una cantante pluripremiata, potente e versatile, conosciuta soprattutto per i suoi incredibili singoli Finally e Home. Julie Mcknight ha avuto l'opportunità di lavorare con artisti del calibro di The Emotions, Earth, Wind and Fire e il suoex marito, Brian McKnight, producers come Sandy Rivera e Louie Vega, vincitrice agli MTV2 Dancestar Music Awards del 2001 come canzone dell'anno, miglior cantante e miglior live.

Si è esibita su alcuni dei palchi più grandiosi, dei festival e dei nightclub più famosi del mondo, da NewYork e San Francisco all'isola di Ibiza entusiasmando il suo pubblico con la sua voce versatile, che le ha permesso anche di cimentarsi nella world music brasiliana, Samba Soul, prestando il suotalento rispettivamente a Ze Ricardo e alla sua band in Brasile.

L’iniziativa, è stata organizzata dall’Orfeo Srl di Adriano Di Giorgio, proprietario e gestore del Teatro Orfeo, e da Michelangelo Busco, direttore del Teatro Fusco, in collaborazione con Artificio Produzioni, con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia.

È stata presentata da Adriano Di Giorgio anche direttore artistico dell’Ultrasuoni Music Fest, Luciano Di Giorgio responsabile commerciale del Festival, Michelangelo Busco direttore delTeatro anch’esso direttore artistico dell’Ultrasuoni Music Fest, alla presenza di Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto e ⁠Angelica Lussoso, Assessore alla Cultura, Eventi e Politiche Giovanili.

A tutti i fans di questi artisti, e sono tanti e di varie generazioni, non lasciatevi sfuggire l’occasioneal momento unica in Italia. Sono disponibili anche degli abbonamenti, per gustarsi tutti gli artisti e farsi una bella vacanza a Taranto, la città dei due mari, unica nel suo genere, città sempre più attrattiva e vivace come ha ricordato per l’occasione il Sindaco Rinaldo Melucci: “Siamo orgogliosidi accogliere artisti di fama internazionale come Kool & The Gang, che porteranno la loro musica e le atmosfere degli anni ’70 ed ‘80 sulla Rotonda del Lungomare. Questo evento rappresenta per Taranto un'opportunità per farsi apprezzare ancora di più, non solo per il suo patrimonio artistico-culturale, per la sua bellezza e la sua storia, ma anche per la sua capacità di programmare edospitare eventi di grande rilievo. Non mancherà il nostro impegno a continuare a investire in questo settore, per rendere Taranto una città sempre più attrattiva e vivace”.

La prevendita è presso il botteghino del Teatro Orfeo, online su www.teatrorfeo.it, 2Tickets, circuito Ticketone e presso Pausa Caffè in viale Trentino 5b-7. Per informazioni sono disponibili i seguenti numeri telefonici 099.4533590 e 329.0779521.