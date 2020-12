Taurino: commissariare il Presidente dell'Autorità di Sistema Patroni Griffi

Paolo Taurino Lega, primo dei non eletti alla Camera in Puglia, chiede al Presidente Michele Emiliano di commissariare il Presidente dell'Autorità di Sistema Patroni Griffi.



LA LETTERA DI TAURINO AL PRESIDENTE DELLA PUGLIA EMILIANO

Richiesta di Commissariamento

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Gentile Presidente Michele Emiliano,

Le scrivo per chiederle di intervenire e dimostrare che indipendentemente dalle appartenenze politiche e dalla residenza ad una provincia anziché ad un’altra non siamo e non ci comportiamo come dei “ bambini viziati che non conoscono le più elementari regole di convivenza civile”.

Mi riferisco ahimè, per l’ennesima volta a quanto accaduto e purtroppo ancora accade al martoriato porto di Brindisi.

È noto in maniera inequivocabile che la città mal sopporti più da tempo gli atteggiamenti e le affermazioni del Presidente Ugo Patroni Griffi che sfacciatamente applica pesi e misure opposte quando si riferisce agli stessi argomenti tra il porto di Bari e quello di Brindisi.

Ultimo ridicolo oltre che imbarazzante per tutti, soprattutto per Lei, sentire il Presidente Griffi Patroni Ugo dire che le crociere a Brindisi non porterebbero ricchezza mentre a Bari lo stesso Presidente ha costruito diversi terminal crociere ( forse anche troppi) dichiarando che le crociere hanno una ricaduta economica decisamente positiva.Oppure, che il progetto Edison, mi dicono supportate da relazioni da lui commissionate, a Bari sia considerato pericoloso ed a Brindisi NO. Potrei fare una lista infinita di fatti, circostanze e mi sia concesso anche DI “varianti” oramai diventate “un recinto impossibile da raggiungere” ma oramai stucchevoli da sopportare.

Il Griffi Patroni Ugo dopo aver collezionato una serie di figuracce continua imperterrito a lanciare proclami e battute da bar con riferimento all’ipotesi che lo stesso operatore portuale Yilport, che sta investendo 500 milioni di euro rilanciando il porto container di Taranto, sul business delle crociere a Brindisi ci stia facendo uno scherzo o una burla.E mi spiego meglio!!!!!! Dopo un comunicato stampa redatto a seguito di un incontro tenutosi, stranamente, presso la sede del porto di Brindisi dai dirigenti del Partito della Meloni “Fratelli D’Italia”, dopo le considerazioni espresse da un giornalista sul suo giornale online e sulla pagina facebook e dopo “ il prestigioso” intervento di Giovanni Antonino ex sindaco di Brindisi arrestato, il Presidente Ugo Griffi Patroni pensa bene di intervenire e di rendersi disponibile ad accogliere Yilport a Brindisi, dopo aver cercato senza riuscirci di portarla a Bari nonostante sia dichiarata sulla manifestazione di interesse l’intenzione di Yilport di investire sul porto di Brindisi.

In città da giorni gira insistentemente questa strana voce su Yilport “ è solo uno spot elettorale non ha nessuna intenzione di investire a Brindisi” e la prova, secondo questi “prestigiatori”, è che Yilport da più di un mese è in totale silenzio nonostante i vari solleciti del Patroni.Caro Presidente Emiliano, lei che è il garante e primo cittadino di Puglia ha l’onere di scusarsi, anche per conto di questi attori da circo, con Robert YIdream e la sua famiglia per tutelare la sua e la nostra immagine nei confronti di chi ci ha scelto già da tempo di investire nella nostra Regione.Caro Presidente Emiliano, le allego questa foto che gira sul web di Robert Yildream malato di covid, ricoverato in Ospedale ed intubato in terapia intensiva cosi’ potrà spiegare a questa gente il perché di questo silenzio ma soprattutto mi auguro saprà spiegare loro che è arrivato il momento di lasciare il posto a persone che hanno cura dei cittadini di Puglia ,delle imprese e degli investitori. Presidente è scorretto usare la malattia altrui per altri fini, non crede?



Robert Yildream malato di covid

Presidente converrà con me che sbagliare è umano ma perseverare è diabolico per questo Le chiedo di intervenire e di farlo seriamente perché l’atteggiamento di un bambino viziato ha veramente passato ogni limite.Presidente Emiliano, Commissari l’autorità portuale che merita una persona seria, degna di rappresentare la Puglia nel Mondo e che porti risultati concreti e non chiacchiere da bar..Ps: se non vuole commissariarlo per non litigare con il comune amico Antonio De Caro primo sponsor di Griffi Ugo le ricordo che Aprile è vicino.