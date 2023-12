Teatro, Anonima GR: debutto al Piccinni con 'Il Fantasma'

Tributo alla comicità barese dell’Anonima G.R. con l’anteprima dello spettacolo Il Fantasma, horror-comic scritto a due mani da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, con in scena, oltre ai due autori, anche Brando Rossi. L’appuntamento è per domani, sabato 16 dicembre (ore 21.00), e domenica 17 dicembre (ore 18.00), al Teatro Piccinni di Bari, per la stagione teatrale Altrimondi 2023_24 del Comune di Bari-Assessorato alle Culture organizzata insieme al Teatro Pubblico Pugliese.

Un’antica casa ricevuta in eredità, presenze, voci inquietanti. Carmela, donna fragile e succube di Felice, il suo ambiguo marito. E poi ancora, un avo vissuto secoli prima in quella casa e divenuto fantasma per vendicarsi sui discendenti di suo cugino Federgeo, che lo murò vivo per impossessarsi di tutti suoi beni.

Questi alcuni degli ingredienti del nuovo spettacolo dell’Anonima G.R., che si sviluppa in un racconto ondivago, con personaggi e situazioni sul filo dell’incredibile, tra il normale e il paranormale, che rivelano aspetti imprevedibili e oscuri della psiche umana.

I personaggi “normali” poi, non sono altro che soggetti bizzarri come il ghostbuster chiamato per distruggere i fantasmi della casa o l’esorcista che cerca di liberare Carmela da un ipotetico demone che la possiede. Ma nell’insieme hanno tutti qualcosa di paradossale, di clownesco, che colora di comicità lo spettacolo, in un intrigo di antiche superstizioni incarnate nelle nostre menti, che ci fanno credere a ciò che non esiste, quasi per fuggire dalla razionalità.

A seguire le repliche in programma all'Anche Cinema - Bari il 25, 26 e 30 dicembre 2023 e poi 1, 6, 7, 13 e 14 gennaio 2024.

Due racconti quindi, uno fantastico e l’altro reale, che convergono in un finale che scompagina tutto, confondendo il razionale con l’irrazionale, lasciando in sospeso vendette e giuste punizioni. Ogni certezza si perde lasciando insoluto il risvolto delle azioni dei protagonisti. Il tutto è trattato con lo spirito comico dell’Anonima G. R., perché ridere può liberarci dalla paura dei fantasmi e dal cinismo della vita.

