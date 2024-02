Tennis, la Coppa Davis arriva in Puglia: sale la febbre sottorete

In occasione dell’arrivo della Coppa Davis in Puglia, lunedì 12 febbraio, alle ore 12.00, nella sala Massari di Palazzo di Città, si terrà la conferenza di presentazione delle tappe pugliesi del Trophy Tour, il tour della Coppa Davis che sta attraversando l’Italia per permettere a tutti gli appassionati di toccare con mano il prestigioso trofeo.

La Coppa, che l’Italia ha conquistato lo scorso novembre a Malaga dopo 47 anni di attesa, sarà in esposizione nella sala Massari del Comune di Bari fino al 14 febbraio e, dal giorno successivo, al Circolo Tennis Bari. Dal pomeriggio del 17 febbraio gli appassionati potranno ammirare la Coppa Davis a Taranto.

Queste, nel dettaglio, le tappe del Tour della Coppa Davis in Puglia: Bari: dal 12 al 14 febbraio presso Palazzo di Città (corso Vittorio Emanuele II 84) e dal 15 al 17 febbraio presso il Circolo Tennis Bari (via Martinez 4), Taranto: dal pomeriggio del 17 fino al 19 febbraio presso Palazzo di Città (vicolo Municipio 6).

Alla conferenza interverranno il sindaco Antonio Decaro, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli.

(gelormini@gmail.com)