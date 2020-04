'Terra ti voglio bene', bambini sensibili ai temi della sostenibilità

“Racconto perché voglio bene alla terra e cosa desidero fare per proteggerla. Realizzo un disegno che lo illustra e lo completo con una frase che invita i miei amici e compagni a seguire il mio esempio”.

È questo il compito affidato a bambini delle scuole primarie da Terra ti voglio bene, nuovo progetto sostenuto da Andriani Educational, il programma educativo per sensibilizzare i giovanissimi sui temi della sostenibilità e di uno stile di vita sano, naturale e rispettoso delle persone e dell’ambiente creato nel 2018 da Andriani Spa, player di spicco dell’innovation food.

Finalità di Terra ti voglio bene, che ha coinvolto 16 scuole di diverse regioni - Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Puglia - e oltre 500 ragazzini in tutta Italia, mettendo in rete progetti già attivi e risorse educative sui temi della sostenibilità, è aiutare i piccoli a superare, attraverso l’immaginazione, il difficile periodo di lockdown che stenta a vivere una vera rinascita primaverile.

Gli insegnanti coinvolti hanno focalizzato l’attenzione sul legame con la natura e con l’ambiente, invitando gli allievi a concentrarsi sui diversi aspetti percepibili anche restando a casa, e chiedendo loro di farsi portavoce di un messaggio di speranza, pace e impegno per il futuro.

I bimbi hanno colto con entusiasmo la sollecitazione, elaborando disegni e messaggi di un’intensità commovente, che raccontano l’incanto dei fiori sbocciati sul davanzale della finestra, le dinamiche che nascono a casa grazie all’intreccio fra uomo, cultura e natura e i comportamenti quotidiani da modificare per proteggere l’ambiente. Facendo emergere un forte desiderio di cambiamento, accompagnato dalla consapevolezza che è necessario unire le forze e avere fiducia nella comunità per dare forma a un futuro migliore.

I contributi saranno protagonisti di brevi video: il primo è già in rete, come forte messaggio corale d’amore per la terra.

Terra ti voglio bene, nato grazie al supporto di Andriani Educational, è frutto della collaborazione fra Rete Dialogues - comunità di apprendimento professionale intergenerazionale, Piana del cibo - associazione che coinvolge numerosi Comuni della piana agricola di Lucca, con l’intento di promuovere buone pratiche di sostenibilità, Slow Food Compitese e Magia verde Onlus - impegnate nella stessa direzione, con l’intento di consolidare il dialogo su questi temi: offrendo alle scuole interessate la sintesi del materiale elaborato, affinché insegnanti e bambini possano rifletterci insieme e partecipare alla proposta di nuove idee per una vita più sostenibile.

Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta senza glutine di alta qualità. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, quinoa, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all’interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: cinque linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 900 Sku gestite.

Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

