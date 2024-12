Tersan Puglia al Teatro Piccinni per celebrare i 50 anni di storia

Ci sarà anche il concerto di piante della Plants Play Orchestra all’evento (su inviti e già tutto esaurito) “Di generazione in rigenerazione”, in programma lunedì 2 dicembre a partire dalle 18, al Teatro Piccinni di Bari per celebrare i 50 anni di Tersan Puglia - azienda attiva nel compostaggio dei rifiuti organici per la produzione di biofertilizzante e biometano - e dialogare sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’attenzione alla salute del suolo e delle piante.





Ai saluti del sindaco di Bari Vito Leccese e di Modugno Nicola Bonasia, dell’europarlamentare e presidente della Commissione per l’ambiente Antonio Decaro, del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, seguiranno gli eco talks con il neurobiologo delle piante e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale Stefano Mancuso, l’agronomo Demetrio Manossis, l’economista e presidente di Human Foundation Giovanna Melandri e lo chef Andy Luotto.





A conclusione dell’evento due momenti musicali: il concerto di piante affidato alla Plants Play Orchestra, la prima orchestra al mondo composta da piante e alberi che generano musica dal vivo, diretta dal musicologo Edoardo Taori, e il concerto di un’ospite canora a sorpresa.

