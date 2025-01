Terzo Settore: PugliaCapitaleSociale 3.0 a Bari la III Convention

Si è svolta a Bari, presso l’Auditorium dell’Istituto Scolastico ITT E. Di Savoia - ITC Calamandrei, la III Convention Regionale di Puglia Capitale Sociale 3.0, promossa dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia, su iniziativa della Direttrice, Valentina Romano.

Presenti oltre 300 referenti di 120 organizzazioni del Terzo Settore - OdV, APS e Fondazioni - da tutte le province pugliesi, che, nel corso dell’evento, hanno presentato e condiviso i progetti approvati e finanziati attraverso la terza finestra del Bando Regionale, realizzando una diffusa e osmotica contaminazione, oltre 30 studenti dell’ITT E. di Savoia, in veste di osservatori e rapporteur.

Sono intervenuti, oltre a Laura Liddo, Dirigente della Sezione Benessere Sociale del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, Carlo De Nitti, Dirigente Scolastico dell’ITT E. Di Savoia-ITC Calamandrei, il Dirigente Tecnico Coordinatore USR Puglia, Francesco Forliano, Davide Giove, Portavoce Regionale, e Pasquale Ferrante, del Forum del 3° Settore, e la Presidente del CSV di Bari, Rosa Franco, in rappresentanza dei CC.SS.VV. pugliesi.

La realizzazione della Convention, per la prima volta, in un Istituto Scolastico Secondario di Secondo Grado, prelude al coinvolgimento attivo delle organizzazioni del Terzo Settore finanziate in una nuova azione strategica del Dipartimento Welfare, a valenza educativa, negli istituti scolastici pugliesi, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, per promuovere, nei ragazzi, la solidarietà sociale, la partecipazione, la cittadinanza attiva, la creatività e l’impegno sociale e comunitario.





Puglia Capitale Sociale, nei suoi tre anni di operatività, ha finanziato ben 482 progetti promossi da Organizzazioni di Volontariato (OdV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), e Fondazioni, iscritte al RUNTS.

I progetti hanno previsto azioni ed interventi di cittadinanza attiva, ad alto valore sociale e carattere innovativo per le comunità di riferimento, in osservanza del Codice del Terzo Settore, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di nuove aree di produzione di beni e servizi, capaci di fornire risposte innovative a bisogni sociali diffusi e nuovi delle persone, delle famiglie e delle comunità.

Per l’attuazione della Misura, sono stati messi a disposizione ben 17 milioni di euro, di cui oltre 4 dal bilancio regionale, allocati con specifica legge, per rispondere alle numerose richieste pervenute.

La Convention, dedicata ai vincitori della III finestra di Puglia Capitale Sociale 3.0, ha rappresentato un'occasione unica per condividere i successi dei progetti vincitori e consolidare la collaborazione tra istituzioni territoriali e Terzo Settore.

Dopo l’intervento dei relatori, in plenaria, ampio spazio è stato dedicato, in gruppi di approfondimento per area geografica, ai racconti delle esperienze e delle attività delle organizzazioni del terzo settore finanziate dal bando: un momento importante, in cui è stata data voce ai protagonisti, che hanno illustrato sinteticamente i progetti attuati.

L’evento, protrattosi per oltre quattro ore, ha fatto emergere, ancora una volta, il ruolo strategico del Terzo Settore, quale motore di sviluppo per i territori e leva di integrazione e cittadinanza attiva nelle comunità.

(gelormini@gmail.com)