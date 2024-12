The Next Generation Short Film Festival 2024 - IX edizione a Bari

Taglia il traguardo della nona edizione “The Next Generation Short Film Festival”, festival dedicato al cinema breve e alle sperimentazioni possibili tra cinema e arti visive. La manifestazione, diretta da Tita Tummillo e Velia Polito, lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, porta in sala a Bari le 20 opere finaliste in gara, esito di una open call che ha raccolto circa 150 adesioni da tutta Italia, con proiezioni, première, talk tra il pubblico e filmmaker presenti per l’occasione.





Il progetto è promosso dalla Cooperativa Sociale Get, nell’ambito del progetto Accademia del Cinema Ragazzi, in collaborazione con APS “Alice in Cammino e le Arti”. In network con ”CinEd Italia - European Cinema Education for Youth” e “Ibrida Festival delle arti intermediali” e Spazio Murat/Àngoli International Arts Festival. "The Next Generation" rientra nell’intervento “Promuovere il Cinema 2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse POC Puglia 2014-2020, Azione 6.7.





Lunedì 16 dicembre la tre giorni finale del festival parte a Spazio 13, alle 19,30 (ingresso gratuito, via de Cristoforis 8) con la serata di apertura intitolata "Sguardi ibridi", una selezione di opere a cura di Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, direttori artistici di Ibrida Festival delle Arti Intermediali. I corti in visione saranno «PrzeBłyski (Glimpses)» di Dominika Strobel, "É incidente" di Alessandra Breviario, "Radicalmente vivas" di Úrsula San Cristóbal. Saranno poi seguiti da un omaggio al critico d’arte, scrittore e pittore britannico John Berger (1926-2017), con «Tra il tempo e lo spazio l’amore», con protagonisti Tita Tummillo (voce e concept), Salvatore Ugo Di Gennaro (sound design) e Alberto Mocellin (visual).

Martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, a partire dalle 20,30, l’appuntamento clou del “The Next Generation Short” si svolgerà al Multicinema Galleria di Bari (biglietto d’ingresso a 5 euro). La giuria di qualità, che lavorerà per decretare i premi finali, sarà composta da Tommaso Santambrogio (regista), Rosa Palasciano (attrice e sceneggiatrice) e Michele Spinelli (curatore d'arte contemporanea). Due le sezioni in concorso: la prima, “Cinema”, dedicata ai lavori che utilizzano una narrazione di stampo prettamente cinematografico; e la seconda incentrata sul “Film d’artista”, opere brevi ‘ibride’ che si avvalgono del linguaggio video come strumento espressivo in senso libero e ampio, non propriamente lineare. Dopo una prima selezione realizzata dalla direzione artistica, insieme a Cosimo Terlizzi per la sezione "Film d'artista", e a Saverio Cappiello, Fabiano Lauciello e Antonietta Rubino per la sezione "Cinema", in sala arrivano 12 corti e 8 film d’artista.

Martedì 17 saranno proiettati i primi dieci finalisti delle due sezioni del contest: "Il mondo è nostro" (di Marco Vinz Pinnavaia e Gabriele Aldo Lo Cascio), "Campo" di Mattia Biondi, «Nero argento» di Francesco Manzato, «La linea del terminatore» di Gabriele Biasi, "Night shift" di Valentina Casadei, "Borges" di Andrea Cramarossa, "Fake shot" di Francesco Castellaneta, "Hold on for dear life" di Simone Fiorentino, "Tria" di Giulia Grandinetti, "Dòma" di Chiara Seveso.





Mercoledì 18 gli altri dieci finalisti: "Diaries from a moviegoer" di Christofer Antonio dos Reis Miranda Lopes, "Dear Alice" di Gabriele Armenise, "Frarìa" di Alberto Diana, "Where are you, Samuel?" di Samuele Leogrande, La presa del Palazzo d’Inverno» di Mario Blaconà, "The Eggregores’ theory" di Andrea Gatopoulos, "Nebbia" di Tommaso Diaceri, "De occulta imagine" di Stefano P. Testa, "Petrolia" di Giulia Mancassola, "Zum see" di Federico Fasulo.





I premi in palio, per l’ammontare complessivo di 4mila euro, saranno comunicati alla fine delle proiezioni di mercoledì 18: si suddividono in Miglior cortometraggio e miglior regia (sezione Cinema), Miglior film d’artista e Miglior orizzonte poetico (per la sezione Film d’artista).

Tutti i dettagli su thenextgenerationfilmfestival.it

(gelormini@gmail.com)