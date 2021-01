The Next Puglia: l'evento per connettere i pugliesi di Milano, la diretta web

l’Associazione Pugliesi a Milano insieme all’Associazione L’isola che non c’è, daranno seguito al format “The Next Puglia”: un dibattito autorevole iniziato lo scorso 22 dicembre che prosegue sulla tematica del Recovery Fund come opportunità per realizzare il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità sulla dorsale Adriatica, molto frequentata da studenti e professionisti fuori sede.